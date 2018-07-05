«США открывают огонь по миру и по самим себе»
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Дональд Трамп считает, что с помощью импортных пошлин может выправить торговый баланс и защитить американских производителей
6 июля в 00.01 по вашингтонскому времени США введут пошлины на поставки китайских товаров на $34 млрд. Китай намерен немедленно ответить тарифами на ту же сумму. Когда будут введены пошлины еще на $16 млрд, пока неизвестно (обе стороны оперировали суммами в $50 млрд). Но последствия конфликта двух крупнейших экономик заметны уже сейчас. От него пострадают и американские производители, которых президент Дональд Трамп обещал поддержать, и иностранные компании. Но есть и выигравшие.
Под китайские пошлины попадут товары 545 категорий из США, а под американские – 818 из Китая. Поэтому представители различных отраслей готовятся к уменьшению продаж и нарушению цепочек поставок.
Главной мишенью Пекина стали соевые бобы, китайские импортеры уже практически прекратили приобретать их, утверждает Пол Бурк из U.S. Soybean Export Council (цитата по The Wall Street Journal). Их поставки из США в Китай составили в 2017 г. около $14 млрд, по данным Wind Information. При этом Китай увеличивает их закупки в Бразилии, где в мае приобрел на 30% соевых бобов больше, чем годом ранее, согласно базе экономических данных CEIC.
Многосторонний конфликт
На пресс-конференции в четверг сотрудники министерства торговли Китая отметили, что товары на $20 млрд, которые США собираются обложить пошлинами, выпускаются иностранными компаниями, в том числе американскими. «США открывают огонь по миру и по самим себе», – заявил представитель министерства Гао Фен.
Хотят они этого или нет, другие страны оказались втянуты в конфликт.
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