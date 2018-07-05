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Меркель не исключила снижения пошлин на автомобили из США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня заявила, что готова поддержать снижение импортных пошлин Евросоюза на автомобили из США, если такой вопрос будет поставлен на уровне Евросоюза.

«Если мы приступим к переговорам по пошлинам, например, на автомобили, то нам нужна общая европейская позиция, и мы по-прежнему работаем над ней, - передает Reuters слова канцлера Германии на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй. - Я готова поддержать переговоры по снижению тарифов, однако это невозможно сделать лишь в отношении США».

В последние месяцы торговые отношения между США и ЕС обострились. С конца июня в ЕС действуют пошлины в 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Это стало ответом на решение Вашингтона ввести с 1 июня пошлины на импорт европейской стали и алюминия.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что США готовы ввести 20%-ные пошлины на импорт автомобилей из стран ЕС, если Европа не снимет торговые барьеры с американских автопроизводителей. Еврокомиссия в ответ уведомила США, что в случае повышения пошлин на импорт автомобилей из ЕС готова принять контрмеры в отношении американских товаров почти на $300 млрд.

Накануне Reuters написал, что посол США в Германии Ричард Гренелл на встрече с руководством Volkswagen, Daimler и BMW дал понять, что президент Трамп может отказаться от повышения пошлин на импортируемые из ЕС автомобили при условии, что ЕС предпримет аналогичные шаги.