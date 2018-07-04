Худшее для мировой экономики еще впереди

Объявленные и возможные новые пошлины и ограничения повлияют на торговые потоки в $2 трлн, предупреждает Fitch

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Рост новых экспортных заказов в мировой производственной сфере в июне практически прекратился - еще до вступления в силу пошлин США и Китая, направленных друг против друга JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Введенных пока заградительных пошлин недостаточно, чтобы существенно повлиять на прогнозы роста мировой экономики, отмечает рейтинговое агентство Fitch. Но эскалация торговых конфликтов повышает риск, что страны примут новые меры, которые окажут на нее гораздо более сильное негативное влияние.

Весной США ввели 25%-ные пошлины на импорт стали и 10%-ные – алюминия, ответные меры ЕС, Канады и Мексики вступили в силу в последний месяц. 6 июля в США и Китае начнут действовать 25%-ные пошлины на $34 млрд с каждой стороны (потом будут увеличены до $50 млрд). В июне президент Дональд Трамп пригрозил ввести 20%-ные пошлины на импорт автомобилей из ЕС. Также власти США начали расследование с целью выяснить, представляет ли импорт автомобилей и комплектующих угрозу для национальной безопасности. В 2017 г. их импорт составил $322 млрд, отмечает Fitch.

Кроме того, угроза Трампа ввести пошлины на импорт товаров из Китая еще на $200 млрд, а то и на $400 млрд может спровоцировать Пекин на ответные меры.