Минэкономразвития оценило последствия повышения НДС

Экономике в следующем году будет достаточно сложно адаптироваться к решениям властей

Повышение НДС временно замедлит рост ВВП, однако в перспективе меры правительства ускорят экономику Евгений Разумный / Ведомости

Запланированное повышение НДС с 18% до 20% с 2019 г. ускорит инфляцию на 1,3 процентного пункта (п. п.), пишет Минэкономразвития в «Картине экономики». Возникнут два противоположных и сопоставимых по воздействию вторичных эффекта, считает министерство: рост инфляционных ожиданий и частичная абсорбция эффекта повышения НДС за счет маржи производителей и продавцов.

Минэкономразвития предупреждает, что инфляционные ожидания из-за увеличения НДС вырастут уже в этом году, и население начнет потреблять впрок товары длительного пользования. Из-за этого, прогнозирует министерство, инфляция ускорится с нынешних 2,3% годовых до 3,1% к концу 2018 г., а к концу 2019 г. превысит целевой показатель ЦБ в 4% и достигнет 4,3%. В 2020 г. рост цен замедлится до 3,8%, а затем вернется к заветным 4%.

Согласно обновленному макропрогнозу, рост ВВП в 2018 г. составит не 2,2%, как в предыдущей версии, а 1,9%, в 2019 г. – 1,4%, в 2020 г. достигнет 2% и в 2021 г. – 3,1%. Из-за повышения налоговой нагрузки замедлится и рост инвестиций – с 3,5% в 2018 г. до 3,1% в 2019 г., но уже в 2020 г. их рост увеличится до 7,6%.

НДС и рост цен Центробанк оценивал вклад роста НДС в инфляцию в 1 п. п. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов говорил, что повышение НДС может ускорить рост цен на 1,5 п. п

Ко II кварталу 2019 г. тем роста ВВП может опуститься даже ниже 1%, предупреждает Минэкономразвития, – в частности, по причине замедления роста зарплат в 2019 г. Министерство объясняет это эффектом высокой базы: в 2018 г. МРОТ достиг прожиточного минимума, а зарплаты бюджетников подскочили – во исполнение майских указов 2012 г. Реальные зарплаты в 2018 г. вырастут на 6,3%, а в 2019 г. – лишь на 0,8%, в 2019 г. – 1,5%, в 2021 г. – 2,3%, считает Минэкономразвития и констатирует, что на реальном росте зарплат и покупательной способности негативно скажется ускорение инфляции.

Вторым фактором замедления роста ВВП станет вероятный отложенный запуск государственных инвестпроектов при одновременном увеличении налоговой нагрузки, указывает Минэкономразвития.

В перспективе, благодаря правительственным мерам по ускорению экономики, ситуация улучшится, ожидает Минэкономразвития. В период 2021-2024 гг. рост ВВП станет выше 3%. А экономическая активность населения возрастет – благодаря увеличению продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста. В 2019 г. численность занятых увеличится на 300 000 человек, а к 2024 г. – на 1,8 млн человек. Благодаря этому, по оценке Минэкономразвития, в 2019-2024 гг. совокупный вклад в экономический рост составит 1,3 п. п. Дополнительным фактором увеличения предложения труда должен стать рост притока мигрантов и развитие технологий.

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