Повышение НДС замедлит рост экономики до 0,4% в 2019 году

Найти деньги на финансирование майских указов можно было бы и не увеличивая налоги, уверены экономисты Максим Стулов / Ведомости

Сегодня, во вторник, Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС с 18 до 20%, сообщил накануне первый вице-спикер Александр Жуков. Повысить налог понадобилось для финансирования новых майских указов президента Владимира Путина. Это обеспечит бюджет дополнительными 600 млрд руб. ежегодно, говорил первый вице-премьер Антон Силуанов. Правда, чистый эффект для бюджетной системы от повышения НДС составит около 2 трлн руб., рассказывали чиновники.

Рост эффективности госзакупок или снижение коррупции для увеличения доходов были бы эффективнее, уверены аналитики РАНХиГС. А рост НДС приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций и импорта, перечисляет риски автор доклада, завлабораторией РАНХиГС Андрей Полбин.

В условном сценарии, если бы компании принимали решения, не ожидая роста налогов, при росте НДС темпы роста экономики замедлятся в 2019 г. на 0,2–0,35%, инвестиций – на 0,4–0,7%, импорта – на 0,35–0,45%, а инфляция увеличится на 0,9–1,5%, оценил Полбин. Оценка почти совпадает с пересмотренным прогнозом Минэкономразвития, которое ждет замедления экономики с 1,9% за 2018 г. до 1,4% в 2019 г. О том, что такой проект прогноза направлен в правительство, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. С цифрами согласен и директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Из-за роста цен будет падать покупательная способность работающего населения, зарплаты которого также снизятся (по уточненному прогнозу Минэкономразвития, рост зарплат упадет с 6,3 до 1%), объясняет Полбин. Это приведет к снижению стимулов к труду, сокращению выпуска и доходов, а также потребления, говорится в обзоре РАНХиГС. Если в 2018 г. рост экономики, скорее всего, не замедлится, а бизнес и люди, ожидая роста цен, будут даже увеличивать потребление, то в 2019 г. оно уже снизится на 0,2–0,35%. Сократятся и инвестиции – меньшая занятость снизит доходность капитала, а рост цен – прибыль компаний, заключает Полбин.

Тем не менее решение повысить ставку НДС – не самый плохой вариант финансирования указов, отмечает Полбин, если бы власти решили повысить налог на прибыль или страховые взносы, экономика потеряла бы еще больше. Так, увеличение ставки взносов привело бы к снижению темпов роста экономики на 0,8–1,1%, а потребления и инвестиций – на 1–1,5%, подсчитал он. При повышении налога на прибыль рост ВВП замедлился бы на 0,6–1%, потребление – на 0,4–0,7%. Такие варианты, правда, не обсуждались правительством. У НДС больше налогооблагаемая база и для роста сборов нужно меньше увеличивать ставку, говорится в докладе. Рост ставок НДФЛ или налога на прибыль замедлил бы экономику в разы сильнее, согласен Алексей Балаев из Экономической экспертной группы. Меньшим из зол решение называл и председатель РСПП Александр Шохин.

Но решение повысить НДС неправильное, уверен замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Доходы компаний и домохозяйств обеспечивают основную долю потребления, говорит он, кроме того, рост НДС приведет к сокращению и так падающей прибыли, что негативно скажется на инвестициях. Больше всего от роста НДС пострадают обрабатывающие производства, говорил замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников.

Негативный эффект сойдет на нет через 3–4 года, считает Миронов, потребление за это время вернется на прежний уровень, прибыль и инвестиции восстановятся. Но главное, чтобы государство грамотно инвестировало средства, предупреждает он. Однако российский и мировой опыт показывает, что рынок всегда эффективнее, заключает Тремасов.