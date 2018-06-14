К чему приведет повышение НДС с 18 до 20%

Экономисты ожидают ускорения инфляции, больше всего пострадают автопром и строительство Евгений Разумный / Ведомости

Правительство предлагает повысить базовую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Изменения будут действовать с 1 января 2019 г. По оценкам правительства, повышение ставки НДС будет приносить бюджету более 600 млрд руб. в год.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова

«Думаю, повышение НДС ускорит инфляцию в годовом выражении на 0,5-1 процентных пункта. Для текущего уровня инфляции это достаточно много. Повышение ставки коснется лишь части товаров, вполне возможно, что это снизит инфляционное давление. Решение о повышении НДС для ЦБ - аргумент в пользу сохранения жесткой риторики. Мы все равно выйдем в интервал ключевой ставки 6-7%, просто решение о повышении НДС дает ЦБ аргумент сохранить ее на верхней границе этого диапазона. Вряд ли ставка опустится ниже 7%. Момент для объявления выбран удачно: сейчас внимание населения приковано к чемпионату мира по футболу, а не к экономическим новостям».

Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования

«Решение выглядит не самым оптимальным – рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям (больше всего пострадают машиностроение, особенно автопром, и строительство) и по всем категориям граждан, особенно по беднейшим. Я ожидаю ускорения инфляции в районе 1 п. п. Но это может "помочь" ЦБ замедлить снижение ключевой ставки. В реальном выражении уровень ставки до сих пор остается высоким, это ухудшит условия кредитования бизнеса – то есть одну из основ экономического роста. Скрашивает ситуацию лишь решение не отменять льготную ставку НДС на продукты и другие социально значимые товары. Но в целом потребительский спрос, конечно, будет сокращаться».

Александр Исаков, главный экономист «ВТБ капитала»

«Экономика растет с середины 2016 г. Рыночные отрасли, которые производят массовые изделия, растут быстрее, чем общий индекс промышленного производства, – около 5% год к году против 1,3% – но растут оба. Получается, что перед правительством стоит вопрос, как ускорить экономический рост, а не как к нему прийти. Пока трудно оценить, как повышение НДС повлияет на экономический рост. Маневр фискально нейтрален – все полученные деньги будут потрачены, и нужно смотреть, куда именно они пойдут. От этого зависит и эффект на рост экономики. По нашим расчетам, 1 процентный пункт НДС стоит 300 млрд руб. в год. При этом каждый процентный пункт повышения приводит к росту инфляции на 0,7 п. п. Из опыта стран, которые повышали НДС, известно, что до половины этого повышения происходит заранее, до фактического повышения ставок. Поэтому мы ожидаем роста цен уже во втором полугодии 2018 г.».

Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента компании «Локо-инвест»

«Это очень странное решение - ускорять экономику через повышение налогов. По законам экономики эта мера всегда приводит к замедлению экономического роста. Складывается ощущение, что для чиновников найти пресловутые 8 трлн руб. и проинвестировать их в некие инфраструктурные проекты, которые, как я понимаю, пока в глаза никто не видел, важнее, чем ускорить экономический рост. Государство приняло решение, исходя из извращенной логики, что оно лучше знает, куда эффективно проинвестировать деньги, повысив уровень эффективного капитала в экономике и уровень потенциального ВВП. Но опыт – и наш собственный, и мировой – показывает, что рынок всегда оказывается эффективнее. Надо было начинать экономический рост со снижения налогов – например, нагрузки на фонд оплаты труда. Если бы был введен налог с продаж, то инфляция бы подскочила до 7%, а с ростом НДС, я думаю, взлетит до 5%. Мы точно выйдем за таргет в 4% уже в следующем году. ЦБ в свою очередь поставит «на стоп» процесс снижения ставок – риски растут, инфляция выходит за пределы таргета. Денежно-кредитная политика станет жестче».

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