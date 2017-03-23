Сколько налогов можно вернуть из бюджета за прошлый год

А. Гордеев / Ведомости

Одни из самых крупных имущественных вычетов достаются покупателям недвижимости. К ней, в частности, относятся готовые и строящиеся квартиры, комнаты, дома или доли в них, а также земельные участки под строительство жилого дома. Максимальная сумма, освобождаемая от НДФЛ, — 2 млн руб. (возврат – 260 000 руб.). Если недвижимость приобреталась до 1 января 2014 г., воспользоваться этим вычетом можно только один раз по одному объекту и только на основании деклараций о доходах за год или за несколько лет. Но для недвижимости, приобретенной после 1 января 2014 г., правом на вычет можно пользоваться несколько раз, в том числе по нескольким объектам, до полного возврата суммы налога с 2 млн руб.

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