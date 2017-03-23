Сколько налогов можно вернуть из бюджета за прошлый год
Правила получения налоговых вычетов: условия, особенности и суммы
Завершается срок подачи гражданами декларации о доходах, с которых в 2016 г. налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не был удержан в полном объеме. Те же декларации могут заполнить люди, желающие получить налоговые льготы (вычеты) – освобождение от налога части полученного в 2016 г. дохода, с которого уже был взят 13%-ный НДФЛ. Подать декларацию о доходах для получения налоговых вычетов можно в любое время года. Эти льготы государство предоставляет лицам, потратившим в минувшем году заработанные деньги на лечение, обучение, покупку недвижимости, долгосрочные инвестиции и другие важные цели. Размер каждого такого вычета ограничен как суммой расходов, так и установленным законом лимитом.
Излишне уплаченный налог — 13% от потраченных на жилье, лечение, обучение и проч. средств вернется из бюджета на банковский счет налогоплательщика после подачи декларации в налоговую инспекцию. Вместе с декларацией нужно обязательно подать заявление на возврат налога и документы, подтверждающие право на вычеты. Пакет документов можно подавать в налоговую инспекцию по месту постоянного проживания или онлайн на сайте ФНС.
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Одни из самых крупных имущественных вычетов достаются покупателям недвижимости. К ней, в частности, относятся готовые и строящиеся квартиры, комнаты, дома или доли в них, а также земельные участки под строительство жилого дома. Максимальная сумма, освобождаемая от НДФЛ, — 2 млн руб. (возврат – 260 000 руб.). Если недвижимость приобреталась до 1 января 2014 г., воспользоваться этим вычетом можно только один раз по одному объекту и только на основании деклараций о доходах за год или за несколько лет. Но для недвижимости, приобретенной после 1 января 2014 г., правом на вычет можно пользоваться несколько раз, в том числе по нескольким объектам, до полного возврата суммы налога с 2 млн руб.
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Закон разрешает вывести из-под НДФЛ всю сумму процентов по ипотечному кредиту или жилищному займу, если сделка прошла до 1 января 2014 г. А вот по объектам, приобретенным в кредит после этой даты, размер вычета на проценты ограничен 3 млн руб.
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Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут получить инвестиционный налоговый вычет в сумме внесенных в 2016 г. на ИИС средств, но не более 400 000 руб. (сумма возврата – до 52 000 руб.).
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Вычет по расходам на обучение налогоплательщика предоставляется только при наличии у образовательного учреждения лицензии или иного документа, который подтверждает его статус как учебного заведения любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная и т. д.) Максимальная сумма льготы по расходам на собственное обучение – 120 000 руб. в год. С нее налогоплательщику могут вернуть 15 600 руб. Вычет предоставляется и тем, кто оплатил обучение близких родственников – брата или сестры и т. д.. Максимальная сумма — также 120 000 руб. в год, но в совокупности с другими социальными вычетами.
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Образовательный вычет положен родителям, оплачивающим очное обучение детей в возрасте до 24 лет, а также опекунам (попечителям) за оплату учебы своих подопечных в возрасте до 18 лет. Размер вычета — не более 50 000 руб. на каждого ребенка на обоих родителей (опекуна). Возврат — 6500 руб. Для получения вычета обязательна лицензия или иные документы образовательного учреждения. При этом им может быть вуз, детский сад, школа, курсы, автошкола, спортивная и музыкальная школа.
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От налога на доходы можно освободить до 120 000 руб., потраченных на лечение в России, как самого налогоплательщика, так и его супруги, родителей, детей в возрасте до 18 лет. Сюда же входит ограниченный перечень лекарств (утвержден правительством). Также существует перечень отдельных дорогостоящих видов лечения, расходы на которые освобождаются от налогов полностью. Лечение за рубежом не льготируется. Обычно для получения этого вычета предоставляется декларация о доходах, также с 1 января 2016 г. вычет на лечение разрешается получать у работодателя до окончания налогового периода.
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Полная или частичная оплата гражданином полиса добровольного медицинского страхования считается медицинскими расходами. Эта сумма также может быть учтена в вычет на лечение налогоплательщика или его родственников.
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К расходам, которые можно освободить от налога на доходы (в пределах 120 000 руб.), относятся добровольные взносы граждан в накопительную пенсию, например при участии в государственной программе софинансирования пенсии, а также добровольные взносы по договорам долгосрочного страхования жизни сроком не менее пяти лет и в негосударственные пенсионные фонды.
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Пожертвования граждан благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям полностью освобождаются от налога на доходы, если их величина не превышает 25% годового дохода, подлежащего налогообложению. Этот вычет предоставляется только через подачу декларации о доходах за прошлый год.
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Все выше названные социальные вычеты (кроме оплаты обучения детей и пожертвований на благотворительность) могут предоставляться ежегодно в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 руб. за налоговый период. Следить за судьбой вашего заявления на льготы удобнее всего в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Чтобы зарегистрироваться в нем, придется посетить любую налоговую инспекцию и получить там разовый пароль.
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