Льготная ставка НДС пока сохранится
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На обсуждение идеи отменить льготную ставку НДС в 10% чиновники потратили больше полутора лет. В апреле премьер Дмитрий Медведев поручал оценить последствия отказа от льготы по каждой категории товаров, рассказывали чиновники. Но в итоге решено сохранить ее – во всяком случае на время, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника: сначала нужно разработать и принять программу перехода на адресную социальную поддержку. И без того будет слишком много негативных новостей, говорит один из них.
Льгота действует для продуктов питания (кроме деликатесов), детских товаров, книг, учебников и лекарств. В 2017 г. она обошлась бюджету почти в 550 млрд руб., больше половины потерь пришлось на продукты. В 2018–2019 гг. эти налоговые расходы бюджета вырастут до 600 млрд и почти 650 млрд руб. соответственно, говорит чиновник.
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