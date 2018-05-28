Власти могут повысить НДС до 20%

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Президент запросы сформулировал - правительство готово их удовлетворить STR / SPUTINK / AFP / Ведомости

Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал найти 8 трлн руб., которых не хватает для выполнения нового майского указа Путина. Как выяснили «Ведомости», значительную часть этой суммы правительство и Кремль собираются найти в кошельках населения. Около 2 трлн руб. за шесть лет бюджет может получить от повышения НДС с 18 до 20% – такой вариант обсуждался и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный, рассказывают три федеральных чиновника. При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием, говорит один из них.

Еще около 2 трлн руб. даст бюджету уже анонсированное Медведевым повышение пенсионного возраста, говорят два чиновника, не называя, на сколько и какими темпами он может быть повышен.