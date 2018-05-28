Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: НДС вырастет до 20%

Власти могут повысить НДС до 20%

Это даст им 2 трлн руб. для выполнения майского указа Путина
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал найти 8 трлн руб., которых не хватает для выполнения нового майского указа Путина. Как выяснили «Ведомости», значительную часть этой суммы правительство и Кремль собираются найти в кошельках населения. Около 2 трлн руб. за шесть лет бюджет может получить от повышения НДС с 18 до 20% – такой вариант обсуждался и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный, рассказывают три федеральных чиновника. При этом может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%, которую Минфин предлагал заменить пособием, говорит один из них.

Еще около 2 трлн руб. даст бюджету уже анонсированное Медведевым повышение пенсионного возраста, говорят два чиновника, не называя, на сколько и какими темпами он может быть повышен.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике