Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4519 от 02.03.2018 под заголовком: Бюджетный поворот

Путин назвал параметры бюджетного маневра

Президент повторил многие из своих обещаний ­позаботиться о людях, но на этот раз счет может быть ­выставлен самому населению
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Перед очередными своими выборами в президенты Путин согласился на то, что эксперты предлагали ему еще в 2011 г., – наращивать расходы на инфраструктуру и здравоохранение. Поддержать эти сферы он призвал в послании Федеральному собранию.

Деньги на людей...

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