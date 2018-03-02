Статья опубликована в № 4519 от 02.03.2018 под заголовком: Бюджетный поворот
Путин назвал параметры бюджетного маневра
Президент повторил многие из своих обещаний позаботиться о людях, но на этот раз счет может быть выставлен самому населению
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Владимир Путин раздал обещания на следующий президентский срок
Андрей Гордеев / Ведомости
Перед очередными своими выборами в президенты Путин согласился на то, что эксперты предлагали ему еще в 2011 г., – наращивать расходы на инфраструктуру и здравоохранение. Поддержать эти сферы он призвал в послании Федеральному собранию.
Деньги на людей...
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