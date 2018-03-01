Путин снова поручил ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых

К 2025 году ВВП на душу населения должен вырасти в 1,5 раза

Андрей Гордеев / Ведомости

Экономика России должна расти быстрее мировой, поручил в очередной раз президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. К середине следующего десятилетия ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза, заявил он.

Ускорить экономику должны рост производительности труда, увеличение инвестиций в модернизацию производств и обновление промышленности, малого и среднего бизнеса, а также несырьевого экспорта, который за шесть лет должен удвоиться до $250 млрд, перечислил президент. Поставки продукции машиностроения должны вырасти до $50, экспорт услуг, в том числе образования, медицины и транспорта, – до $100 млрд. Необходимо, чтобы производительность на средних и крупных предприятиях основных отраслей росла темпами не ниже 5% в год, заявил Путин, вклад малого предпринимательства в ВВП к середине следующего десятилетия должен достигнуть 40%. Он рассчитывает на поддержку ЦБ: «Что принимая свои решения, реализуя меры денежно-кредитной политики, развивая финансовые рынки, он будет работать в контакте с правительством в интересах общей цели – создания условий для повышения темпов экономического роста».

В прошлом году, по первой оценке Росстата, экономика выросла на 1,5%, Минэкономразвития в базовом сценарии ждет роста ВВП в 2018 г. на 2,1%, в 2019-2020 гг. – на 2,2 и 2,3% соответственно. Эксперты Всемирного банка ждут, что в 2018 г. российский ВВП вырастет на 1,7%, в 2019 г. ускорится до 1,8%, а мировая экономика вырастет на 3,1 и 3% соответственно.

Экономика России возвращается к циклическому росту, но без структурных реформ он будет невысоким – около 1,5-2% в год, говорилось в экономическом мониторинге РАНХиГС. Рост ускорится, если власти решатся на бюджетный маневр, отмечалось в документе: сократят непроизводительные расходы и увеличат расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предлагал к 2024 г. постепенно увеличить расходы на образование на 0,8% ВВП, здравоохранение – на 0,7% и инфраструктуру – на 0,8% по сравнению с 2017 г. В послании Путин поддержал увеличение этих расходов. Минэкономразвития полагает, что экономический рост ускорит рост производительности труда и инвестиций, которым будут способствовать программы инфраструктурной ипотеки, «фабрики проектного финансирования» и поддержки малого и среднего бизнеса.

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