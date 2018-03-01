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Путин назвал главную задачу для России на ближайшее десятилетие

Главной задачей десятилетия для России станет повышение благосостояния населения и снижение бедности, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

В основе государства лежат не природные ресурсы и производственные мощности, а люди, подчеркнул Путин. «В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв», - сказал он.

«За шесть лет нужно как минимум вдвое снизить уровень бедности», - указал Путин. Сегодня за чертой бедности живет около 20 млн человек, это в два раза меньше, чем в 2000 г., но показатель по-прежнему очень высок, заметил он.

Путин также отметил необходимость преобразования и модернизации рынка труда, который сейчас во многом является «архаичным» и не соответствует потребностям современной экономики.

По словам Путина, будущие годы станут решающими в истории страны и Россия может и должна совершить качественный рывок в развитии.