Реакция на президентское послание: онлайн-трансляция

На этом мы заканчиваем трансляцию. Читайте материал о новом оружии России на сайте «Ведомостей».

«Мультики - самое мощное оружие», - Алексей Навальный, оппозиционер.

«Как сказал президент, это суперсовременное оружие стоит не так дорого", - первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, военные проекты, объявленные Путиным, совместимы с социально-экономической повесткой послания.

«Не случайно Киссинджер (экс-госсекретарь США) еще два с половиной года назад сказал: похоже, Запад решил, что интегрировать Россию в сообщество западное не получится, значит, надо Россию уничтожать. Как мы с вами услышали и увидели, - не получится», - Сергей Миронов, «Справедливая Россия» («Интерфакс»).

«Поставки в войска новейшего вооружения, о котором говорил Путин, учтены в госпрограмме вооружений до 2027 года», - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Это было ошеломительно», - сказал Александр Сидякин, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике.

ЦИК России тем временем не увидел предвыборной агитации в послании Путина. «Это не противоречит закону, это все в рамках закона», - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

На сайте Кремля доступен транскрипт послания - на 14.30 это только «мирная» часть.

Внутри России: рынок отреагировал нейтрально, но участники ждут вечера, начнут выходить американские инвесторы.

«Доброе утро, Америка», - пишет многолетний корреспондент «Радио Свобода» в Москве Кристофер Миллер.

«[Графика] выглядела как проект семиклассника, но угроза была серьезной. Россия вооружается до зубов, и никаким санкциям нас не сдержать», - пишет директор московского бюро NYT Нил Макфаркуар.

Первая реакция за рубежом - пока перепечатки новостей. Заголовки типа «Путин похвастался новым ядерным оружием России» (AP), «Путин раскрыл русские "непобедимые ракеты" в предвыборной речи» (BBC).

Послание президента 1 марта оказалось крайне неожиданным по содержанию, но его главные сюрпризы оказались во второй, «военной» части. Путин рассказал о созданных в России гиперзвуковой атмосферной ракете, беспилотной подводной лодке и, наконец, о межконтинентальной крылатой ракете с ядерной силовой установкой. Всё это совершенно новые системы вооружения, которые предназначены прежде всего для несения ядерного заряда. Они способны преодолеть любую современную и перспективную противоракетную оборону США и таким образом резко смещают стратегический баланс в мире. Кроме того, Путин заявил, что будет оценивать любой ядерный удар по стране-союзнику как удар по территории России. Собираем внутреннюю и внешнюю реакцию на это событие.