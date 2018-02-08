Эксперты Кудрина раскрыли план уже начавшейся реформы

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев (слева) и президент Владимир Путин видят судебную реформу одинаково Денис Гришкин / Ведомости

Улучшение качества судейских кадров, укрепление независимости судей и рационализация судебного процесса – таковы основные направления судебной реформы, подготовленной под эгидой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Этот документ ЦСР публикует в четверг на своем сайте. Это уникальный случай, когда проект реформы (он готовился в рамках программы стратегического развития России на 2018–2024 гг.) публикуется после начала ее реализации: одни предложения уже воплотились в законопроектах, другие анонсировал президент Владимир Путин на недавней встрече с судьями. Реализацией предложений занимается межведомственная рабочая группа администрации президента, рассказывали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников и судья Верховного суда.

Первый этап согласований завершился летом, говорит координатор рабочей группы, научный руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков. Но так как работа шла по поручению президента, было некорректно публиковать предложения до того, как он сам выскажется. За Путиным остается и наиболее сложная часть реформы, касающаяся изменений в кадровой политике и независимости судей, – это очень чувствительная материя, поясняет эксперт. Важно, что проект сделан под ключ: указаны нормативные акты, требующие изменений, и то, какими они должны быть, подчеркивает Волков. Теперь очень важно сохранить целостность проекта и последовательность в его реализации, добавляет он.

Предложенные шаги можно разделить на три больших блока.

Меры по улучшению качества судейских кадров предусматривают создание единого независимого центра подготовки судей, отмену требования о юридическом образовании для секретарей судебного заседания (основным средством фиксации должна стать аудиозапись) и расширение функционала помощников судей (им дадут право готовить проекты решений и вести подготовку к процессу). Также предлагается ввести единый статус судьи: назначать его президент будет один раз, а перемещение из одного суда в другой станет прерогативой председателя Верховного суда. Основания для отклонения кандидатуры судьи президентом должны стать более прозрачными, а из состава кремлевской кадровой комиссии следует вывести силовиков – чтобы не смешивать результаты проверки кандидатов и принятие решений на основании полученной при этом информации.

Для укрепления независимости судей необходимо ввести процедуру выборов председателей судов или выдвижения кандидата коллективом суда на основе рейтингового голосования. Пребывание председателя в должности следует ограничить двумя четырехлетними сроками, его роль при назначении судей свести к минимуму, а хозяйственные и административные функции передать администратору суда. Следует скорректировать и практику привлечения судей к дисциплинарной ответственности: например, отказаться от использования формальных показателей вроде частоты отмены судебных решений. Лишение полномочий должно применяться в исключительных случаях и только на основе обращений участников процесса. Нужно ввести новую меру ответственности в виде понижения квалификационного класса судьи и разработать четкие критерии, отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного правонарушения. Частично этот блок предложений проанонсировал Путин, пообещав избавить председателей судов от не свойственных им функций. А председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что ограничение сроков полномочий тоже обсуждается, но окончательное решение пока не принято.

Зато законопроект, куда вошли многие предложения по рационализации судебного процесса (в том числе отказ от обязательного изготовления и оглашения мотивировочной части решения), уже внесен в Госдуму Верховным судом. Эксперты также считают необходимым повысить пороговые суммы для гражданских исков госорганов с 3000 до 10 000 руб., повысить госпошлину для юрлиц и упростить процедуру прекращения уголовных дел на стадии следствия.

Судья Конституционного суда в отставке и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Тамара Морщакова отмечает, что эксперты ЦСР проделали колоссальную работу, которая построена на масштабных и очень интересных исследованиях. Она напоминает, что СПЧ в 2017 г. тоже подготовил предложения об обеспечении гарантий независимости судей и некоторые из них (например, ограничение влияния председателей судов на назначение судей и распределение дел между судьями, официальное аудиопротоколирование заседаний) совпадают с предложениями ЦСР. Но были и различия: так, СПЧ предлагал ввести институт народных заседателей по ряду категорий гражданских и административных дел. Очевидно, что такое сужение набора предложенных мер – результат своеобразного компромисса, заключает Морщакова.

Главное, чтобы нагрузку на судей снижали не за счет гарантий прав граждан на доступ к правосудию, предупреждает адвокат Вадим Клювгант. Все-таки говорить о суде следует прежде всего как о независимой ветви власти, настаивает он, но именно в этом направлении предложения менее всего заметны. И будет очень неправильно, если все сведется к тому, что судьям станет лучше, а людям хуже, заключает адвокат.

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