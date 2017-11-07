Судный день арбитража
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Первого ноября 2017 г. в России осталось только четыре легально действующих третейских суда: истек переходный период, отпущенный ранее созданным судам новым законом «О третейском разбирательстве» на получение специального разрешения правительства. Сколько третейских судов действовало в России до реформы, неизвестно: по одним данным, больше полутора тысяч, по другим – несколько сотен. Такая неопределенность объясняется тем, что многие третейские суды создавались и ликвидировались под конкретные запросы и даже под криминальные схемы. В результате вектор развития коммерческого арбитража в России значительно отклонился от международных стандартов, репутация института третейских судов упала до нуля.
Третейские суды как альтернатива государственным судам в коммерческих спорах были популярны в разные эпохи и в разных странах, в основе их работы всегда было доверие. Основной смысл процедуры заключался в возможности выбора сторонами спора независимых арбитров, часто бывших или действующих адвокатов, много лет проработавших в крупных компаниях и разбирающихся в тонкостях бизнеса. Преимущества такого суда для компаний очевидны: гибкость (спорящие стороны могут не только выбрать специализацию арбитров, но и самостоятельно определить ход процедуры разрешения спора) и конфиденциальность (слушания могут проходить в закрытом порядке). Сегодня, когда любое сообщение о начале или окончании судебного процесса влияет на котировки акций, вопрос конфиденциальности особенно важен.
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