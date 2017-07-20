Объявлен конкурс на разработку норм нагрузки на судей

Судьи считают, что их перегруженность делами вредит качеству правосудия Денис Абрамов / Ведомости

Судебный департамент при Верховном суде заплатит 6,5 млн руб. за разработку научно обоснованных норм нагрузки на судей федеральных судов и работников их аппаратов, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Итоги конкурса подведут в августе, на выполнение работ отводится пять месяцев. За это время исполнителю предстоит проанализировать действующее законодательство и международную практику, оценить уровень обеспеченности судебной системы кадрами, определиться с критериями, на основании которых будет вестись расчет нормативов, и провести апробацию методики на базе отдельных судов. Такие данные нужны для определения штатной численности, планирования и организации судебного процесса и деятельности судов, сказано в техзадании.

Решение об установлении норм нагрузки принято на съезде судей, говорит пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов, это позволит оптимизировать нагрузку на судей, которая сейчас часто бывает буквально «запредельной». Такая мера позволит повысить и качество рассмотрения дел, уверен Одинцов.

Судейское сообщество давно пытается как-то формализовать требования к объемам своей работы: по инициативе Совета судей нормы нагрузки на судей и нормативы численности аппаратов были разработаны еще в 2008 г. НИИ труда и соцстрахования Росздрава. А в 2013 г. Высший арбитражный суд даже подготовил поправки в закон «О финансировании судов», в соответствии с которыми нагрузка на судей должна была обязательно учитываться при расчете финансирования судов. Там предлагали установить норму нагрузки на одного арбитражного судью на уровне 16,8 дела в месяц (для сравнения: в арбитражном суде Подмосковья в I квартале 2017 г. на одного судью приходилось 197 дел в месяц), но потом началось объединение высших судов, и эта инициатива так и не была реализована.

Нынешний конкурс объявлен по настоянию Минфина, где скептически отнеслись к ранее сделанным расчетам, рассказывал «Ведомостям» человек в судебном департаменте. Там хотят видеть более серьезное обоснование, поэтому разработанные нормативы сначала пройдут экспертную оценку в Российском университете правосудия, затем на их основе будет подготовлен проект закона о нормах нагрузки, и уже этот документ уйдет на согласование в правительство.

План по часам По утвержденным в 1996 г. нормативам самыми трудоемкими являются дела об измене Родине и о терактах (с участием присяжных) – на них отводится 210 часов. На дела об умышленном убийстве дается 93 часа, на трудовые споры – 11 часов, на расторжение брака – 5 часов.

Необходимость снижения судебной нагрузки в качестве одного из основных пунктов предусматривают все проекты обсуждаемой сейчас судебной реформы. Так, по версии экспертов ЦСР, снижения потока дел можно добиться за счет роста числа прекращенных еще на стадии следствия дел, повышения пороговых сумм гражданских исков (с 3000 до 10 000 руб.) и госпошлины для юрлиц. Эксперты Столыпинского клуба предлагают схожий набор мер: повысить для органов власти минимальный порог взысканий недоимки с физлиц по суду, размер госпошлины и увеличить количество судей.

Президентский Совет по правам человека (СПЧ), где также готовят пакет инициатив по совершенствованию судебной системы, предлагает снижать нагрузку за счет практики досудебного урегулирования споров, таких как медиация или третейский суд, говорит судья в отставке, член СПЧ Сергей Пашин. Он напоминает, что в 90-х гг. Минтруд уже утверждал нормы нагрузки на судей (см. врез) и формально они действуют и сейчас, хотя, разумеется, давно устарели. Но эти нормативы никак не учитываются, поскольку не имеют правового значения: судья не может отказаться вести дело или потребовать дополнительной оплаты из-за того, что перегружен работой. Хотя судьи часто ссылаются на большой объем работы, когда их привлекают к дисциплинарной ответственности за волокиту, замечает эксперт.-