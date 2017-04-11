Chambers Europe оценил юридический рынок России

Движение от негатива к осторожному позитиву – так можно охарактеризовать настрой юридических фирм в России. Как говорит Сергей Пепеляев, управляющий партнер «Пепеляев групп», консалтинговый бизнес последним входит в кризис и последним же выходит. И, похоже, юристы верят, что движутся к этому выходу, и радуются увеличению работы. При этом к негативной – конфликтные практики – постепенно начинает добавляться позитивная – сделки слияний и поглощений (M&A), проектное финансирование, размещение акций и облигаций. Те, кто, несмотря на кризис, остались верны рынку и клиентам, теперь имеют преимущество благодаря приобретенному опыту и выстроенным в трудное время отношениям, говорит управляющий партнер московского офиса Linklaters Дмитрий Добаткин. Оживление происходит, но это едва заметное изменение, а не устойчивый тренд, более осторожен партнер White & Case Андрей Донцов. Конкуренция очень жесткая и со стороны российских компаний она усиливается, признает партнер EY Дмитрий Тетюшев. Это фиксирует и рейтинг Chambers Europe.

Юридический «Оскар»

С каждым годом Chambers Europe все шире охватывает российский юридический рынок: в нем представлены региональные фирмы, игроки второго и третьего эшелона, небольшие бутики, сектор средних M&A. В 2018 г. составители рейтинга планируют включить в него фирмы, которые ведут судебные процессы среднего размера. Рейтинг упрощает участие в конкурсе, отмечает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

С 2008 г. доля российских фирм в рейтинге удвоилась за счет увеличения их числа – в 2015 г. их стало больше, чем иностранных (см. таблицу на стр. B2). Фирмы все активнее подают документы – называет одну из причин замредактора Chambers Europe Юргита Мескускайте. В этом году доля российских фирм достигла почти 65% (без учета региональных), их позиции усилились по ключевым практикам. Растет доля россиян и в первых двух эшелонах рейтинга. Происходит национализация правового поля, замечает председатель комитета партнеров АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Афанасьев: больше сделок делается по российскому праву, больше споров переходит в российскую юрисдикцию.