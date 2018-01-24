Российскую судебную систему ждут нововведения из прошлого

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Суды возвращаются в прошлое The Granger Collection / ТАСС

Президент Владимир Путин во вторник рассказал судьям, какие нововведения ждут российскую судебную систему. Он приехал на Поварскую улицу, чтобы поздравить судей с 95-летием Верховного суда и пожелать им «простого человеческого счастья». Президент подчеркнул особую роль Верховного суда в модернизации судебной системы и дал понять, что на подходе новый пакет инициатив: Верховный суд предлагает новации в сфере организации деятельности председателей судов, которые нужно «самым внимательным образом проанализировать».

В числе предлагаемых новелл – идея ограничить срок полномочий председателей судов, рассказал журналистам председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Масштаб возможных ограничений он уточнять не стал, дав понять, что окончательное решение по этому поводу пока не принято. Сам президент пояснил, что «в этой сфере деятельности, очень тонкой и очень важной для государства, действовать нужно аккуратно и вновь принимаемые законодательные нормы, вне всяких сомнений, не должны иметь обратной силы».