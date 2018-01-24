Российскую судебную систему ждут нововведения из прошлого
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Президент Владимир Путин во вторник рассказал судьям, какие нововведения ждут российскую судебную систему. Он приехал на Поварскую улицу, чтобы поздравить судей с 95-летием Верховного суда и пожелать им «простого человеческого счастья». Президент подчеркнул особую роль Верховного суда в модернизации судебной системы и дал понять, что на подходе новый пакет инициатив: Верховный суд предлагает новации в сфере организации деятельности председателей судов, которые нужно «самым внимательным образом проанализировать».
В числе предлагаемых новелл – идея ограничить срок полномочий председателей судов, рассказал журналистам председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Масштаб возможных ограничений он уточнять не стал, дав понять, что окончательное решение по этому поводу пока не принято. Сам президент пояснил, что «в этой сфере деятельности, очень тонкой и очень важной для государства, действовать нужно аккуратно и вновь принимаемые законодательные нормы, вне всяких сомнений, не должны иметь обратной силы».
Сейчас председатели судов общей юрисдикции назначаются на шесть лет и не имеют ограничения по количеству сроков (оно было отменено по инициативе президента еще в 2012 г.), в то время как для председателей арбитражных судов ограничение сохранилось и они могут занимать свой пост не более двух сроков подряд.
Также президент поддержал предложение избавить председателей судов от «несвойственных им хозяйственных полномочий». Взять на себя распорядительные функции должны администраторы судов. Такое нововведение поможет снизить коррупционные риски, надеется Путин.
Должность администратора в судах есть и сейчас – ее вводили для разгрузки председателей судов общей юрисдикции, но достичь задуманного результата так и не удалось. Администраторы числятся за Судебным департаментом при Верховном суде, а круг их полномочий четко не определен.
Еще одна новация, анонсированная во вторник президентом, – введение для судей такой новой меры дисциплинарной ответственности, как понижение квалификационного класса.
Многие из этих инициатив разработаны и предложены Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в рамках пакета структурных реформ, рассказал «Ведомостям» эксперт ЦСР Вадим Волков. Среди них – ограничение полномочий председателей судов двумя четырехлетними сроками подряд, введение автоматизированного распределения дел и обязательная аудиозапись судебного заседания: предполагается, что именно аудио-, а не письменный протокол станет основным документом судебного заседания, а помощники судей уже официально получат право готовить проекты решений. Новая мера дисциплинарной ответственности (сейчас судью могут либо предупредить, либо сразу уволить) позволит диверсифицировать дисциплинарные санкции, при этом председатели утратят право вносить представления на проштрафившихся судей, это можно будет делать только по жалобам сторон, рассказал Волков.