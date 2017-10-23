Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Суд и дело: Реформа в пользу судей
Реформа в пользу судей
Юрист Иван Стасюк о цене снижения нагрузки на судей
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Упрощение работы судей грозит усложнить жизнь участникам разбирательств
Д. Абрамов / Ведомости
В октябре пленум Верховного суда Российской Федерации утвердил законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Изменения оказались масштабными, но все они – для судей: возможности и права участников споров законопроект только ограничивает.
Отправная точка появления этого законопроекта – чрезмерная загрузка судей. Суды действительно рассматривают сейчас огромное количество простых однотипных дел, в которых нет никакого спора – одно только нежелание ответчика платить. В итоге у судей не остается времени, чтобы разобраться в по-настоящему сложных делах.
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