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Иван Стасюк
Аналитика
Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Суд и дело: Реформа в пользу судей

Реформа в пользу судей

Юрист Иван Стасюк о цене снижения нагрузки на судей

В октябре пленум Верховного суда Российской Федерации утвердил законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Изменения оказались масштабными, но все они – для судей: возможности и права участников споров законопроект только ограничивает.

Отправная точка появления этого законопроекта – чрезмерная загрузка судей. Суды действительно рассматривают сейчас огромное количество простых однотипных дел, в которых нет никакого спора – одно только нежелание ответчика платить. В итоге у судей не остается времени, чтобы разобраться в по-настоящему сложных делах.

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