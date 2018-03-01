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В России примут госпрограмму борьбы с раком

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал реализовать общенациональную программу борьбы с раком. Он предложил привлечь к ее реализации «науку, отечественную фарминдустрию», а также «провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека».

Президент также заявил, что общие расходы на здравоохранение должны увеличиться вдвое. При этом нужно найти дополнительные возможности для финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост.

В 2019-2024 гг. на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4% ВВП, но стремиться нужно к 5%, сказал Путин.

Была проведена оптимизация сети лечебных учреждений, но в некоторых случаях административными преобразованиями явно увлеклись, отметил Путин. В частности, начали закрывать лечебные учреждения в маленьких населенных пунктах, пояснил он.

«Людей оставили практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: поезжайте в город, там лечитесь. Это абсолютно недопустимо», — сказал Путин.

Он поручил в течение 2018-2020 гг. в населенных пунктах, в которых проживают от 100 до 2000 человек, создать фельдшерско-акушерские пункты и лечебные амбулатории. В пунктах с населением менее 100 человек — организовать мобильные медицинские комплексы (автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием).