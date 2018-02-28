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Кремль отказался раскрыть детали послания Путина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию охватывает широкий круг вопросов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать детали его содержания.

«Что касается содержания послания, мы его никогда не анонсируем. Не будем это делать и на этот раз. Послание всякий раз охватывает достаточно широкий круг вопросов, тем, отраслей экономики и областей будущего развития», - ответил Песков на вопрос, действительно ли Путин в послании намерен сконцентрироваться на экономической повестке. Представитель Кремля подчеркнул, что не намерен «вдаваться в детали».

Как сообщили «Ведомостям» несколько федеральных чиновников, в послании Федеральному собранию 1 марта действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин расскажет об основных направлениях своей будущей политики - это развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижение бедности, цифровая экономика, налоговые изменения и судебная реформа.

Путин может сказать об увеличении расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру, сообщили два федеральных чиновника и близкий к Кремлю собеседник. Повышение этих расходов обсуждается по просьбе президента, говорили в январе участники совещаний в правительстве и администрации президента и подтверждал помощник президента Андрей Белоусов.

Песков ранее сообщал журналистам, что изложенные в послании идеи станут основой предвыборной программы Путина.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Путин будет баллотироваться на них в качестве самовыдвиженца.