О чем скажет Путин в послании Федеральному собранию

Он пообещает избирателям больше денег, но не станет «грозить» реформами, считают чиновники и эксперты

Президент Владимир Путин промолчит о неприятном Андрей Гордеев / Ведомости

В четверг президент и кандидат в президенты Владимир Путин расскажет в послании Федеральному собранию об основных направлениях своей будущей политики. Это развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижение бедности, цифровая экономика, налоговые изменения, судебная реформа – перечислили возможные темы послания несколько федеральных чиновников.

Изложенные в послании идеи станут основой предвыборной программы Путина, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). Разные группы лоббировали свои идеи, отмечает политолог Евгений Минченко: «Многие будут ждать буквально одной строчки – в их пользу или нет».

Путин может сказать об увеличении расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру, рассказывают два федеральных чиновника и человек, близкий к Кремлю, но укажет ли он, сколько и по каким направлениям нужно добавить, не говорят. Повышение этих расходов обсуждается по просьбе президента, рассказывали в январе участники совещаний в правительстве и администрации президента и сообщал помощник президента Андрей Белоусов. За бюджетный маневр выступает, в частности, Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, который предлагал к 2024 г. постепенно увеличить расходы на образование на 0,8% ВВП, здравоохранение – на 0,7% и инфраструктуру – на 0,8% по сравнению с 2017 г. Но найти деньги на маневр оказалось непросто. Обсуждались разные варианты: перераспределить расходы бюджета, увеличить использование нефтегазовых доходов, повысить налоги.

О сокращении расходов президент говорить не станет, считает один из чиновников. Как и о конкретных налоговых изменениях – скорее предложит определить и зафиксировать на несколько лет параметры налоговой системы, которая должна стимулировать рост новых производств и пополнить бюджеты регионов, говорят два чиновника. Чтобы поддержать обновление производств, обсуждается отмена налога с движимого имущества компаний, а взамен все регионы могут получить право вводить торговый сбор с оборота (сейчас он может взиматься в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе с торговой площади), рассказывают собеседники «Ведомостей». Такой вариант активно обсуждается в правительстве, уточняет чиновник финансово-экономического блока.

Кроме того, после выборов может быть повышен налог на доходы физических лиц (НДФЛ; сейчас – 13%), сообщало Bloomberg. Осенью на бюджетных совещаниях изучались последствия повышения НДФЛ до 15–16% и введения необлагаемого минимума.

Можно увеличить налоговые поступления за счет сокращения теневого сектора, оптимизировать расходы на социальную поддержку, предлагал способы пополнения бюджета министр финансов Антон Силуанов. За счет этих мер Минфин рассчитывает профинансировать увеличение расходов на образование и здравоохранение, говорили «Ведомостям» в январе два участника совещаний.

Президент также уделит внимание бедным, считают два федеральных чиновника. Возможно, даже установит цель – например, снижение бедности вдвое, уточняет один из них. Таргетировать бедность так же, как инфляцию, Путин предложил еще в декабре. Для этого может потребоваться перейти на адресность социальной поддержки и пересмотреть налоговые льготы, говорили ранее федеральные чиновники и эксперты.

Россияне заметно обеднели. С 10,7% в 2012 г. уровень бедности вырос до 13,8% в сентябре 2017 г. Социальный вице-премьер Ольга Голодец призывает стремиться к западноевропейским показателям – 7–8%, указывает ее представитель. В трехлетний макропрогноз правительство закладывает снижение бедности до 11,2% в 2020 г.

Реальные доходы населения падают четыре года подряд. В 2017 г. они сократились в 75% российских регионов, говорила директор Института социального анализа и прогнозирования ­РАНХиГС Татьяна Малева. А остальные – в основном слаборазвитые регионы, где население занято преимущественно в бюджетном секторе, знает главный научный сотрудник РАНХиГС Наталья Зубаревич. Бедность, низкие зарплаты и снижение доходов в 2017 г. заняли первое место в списке проблем россиян, показал опрос «Ромира».

Путин будет говорить и о судебной реформе, знает близкий к Кремлю человек.

В начале февраля президент обещал подробно сказать в послании, как превратить Россию в центр притяжения научных талантов и улучшить деловой климат. Важным будет также внешнеполитический блок, считает собеседник «Ведомостей»: возможны жесткие заявления. О внутренней политике президент если и скажет, то мало, знает другой человек, близкий к администрации президента: населению не очень интересно, а элиты волновать не стоит – лучше объявить о реформах после выборов. Планы политических реформ есть, они касаются, в частности, полпредов президента, говорит он, есть предложения как об их ликвидации, так и об усилении их влияния на экономику регионов.

Песков ответил на вопрос о темах послания так: «Конечно же, ничего не скажу».

Поддержка на выборах дает власти пространство для непопулярных реформ, но вряд ли государство на них пойдет, указывало агентство S&P – и осторожно оценивало перспективы существенного улучшения среды для бизнеса.

В России есть недовольство части общества существующим положением, но готовности к переменам нет, а есть спрос на консервативную повестку, говорил «Ведомостям» ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В подготовке статьи участвовали Светлана Бочарова, Елизавета Базанова