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Путин представит предвыборную программу в послании Федеральному собранию

Видение задач на будущее, которое президент Владимир Путин представит во время оглашения послания Федеральному собранию, будет совпадать с его программой в качестве кандидата на пост президента России, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Путин огласит ежегодное послание 1 марта; это его конституционная обязанность в качестве президента. «Но поскольку он является и кандидатом в электоральной кампании, то, безусловно, его видение будет совпадать и с программой кандидата Путина», – пояснил Песков.

Задачи, которые будут очерчены Путиным во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию, будут «бюрократически» зафиксированы; указы – одна из возможных форм для фиксации этих задач, сказал Песков. Возможность оформления этих задач в виде указов обсуждается, но окончательный выбор формы, в которой они будут представлены, – прерогатива президента, отметил представитель Кремля.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Кремль готовит новые майские указы президента по аналогии с поручениями Путина, избравшегося президентом после работы в правительстве в 2012 г. Тогда по итогам майских указов было сформулировано 218 поручений с разными сроками исполнения. Последние из них должны быть реализованы в 2020 г.

Согласно Конституции России президент должен выступать с ежегодными посланиями о положении дел в стране. В 2017 г. Путин впервые с таким посланием не выступил. СМИ сообщали, что выступление решено перенести ближе к президентским выборам 18 марта. Источники «Ведомостей», близкие к Кремлю, сообщали, что в послании Путин обнародует как минимум некоторые из положений программы своего четвертого срока.

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