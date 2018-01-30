Путин назвал сверхзадачу четвертого президентского срока

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Президент считает, что его доверенные лица разъяснят его предвыборную программу народу лучше, чем сам Владимир Путин
Михаил Метцель / ТАСС
В ближайшие шесть лет нужно обеспечить «такой рывок в развитии страны, придать такую динамику», чтобы «Россия продолжала идти вперед, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства», заявил во вторник баллотирующийся на четвертый президентский срок Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. По его словам, так он видит свою сверхзадачу и как действующего президента, и как кандидата в президенты. Эта сверхзадача стоит и перед всем народом России, добавил Путин, отвечая на вопрос одного из участников встречи о пунктах его кандидатской программы, которую доверенным лицам предстоит донести до избирателей.
По словам президента, рывок России планируется обеспечить в здравоохранении, образовании, науке, высоких технологиях и инфраструктуре. «Нам нужно понимать, что без современного здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной науки, технологий, робототехники, без генетики, биологии нам просто невозможно будет сохраниться», – добавил он. В то же время все, что будет мешать движению вперед в этих направлениях, нужно устранить, призвал Путин: «Как бы нам ни хотелось цепляться за что-то, что нам кажется дорогим и близким, все, что мешает идти вперед, – все должно быть зачищено, отброшено». Это должен осознать каждый, подчеркнул президент: «Нам для самосохранения, для обеспечения будущего страны, будущих наших граждан, будущих поколений нужно решить эту сверхзадачу».
Правда, конкретных путей достижения поставленной цели Путин не обозначил. «Это сверхзадача. А конкретизировать в беседе с конкретными людьми – это вы сделаете не хуже, а лучше меня», – сказал он своим доверенным лицам.
Собеседники «Ведомостей» в избирательном штабе Путина ожидали, что на встрече с доверенными лицами президент обнародует хотя бы некоторые пункты своей предвыборной программы. Ранее, в декабре, такие же ожидания были от большой пресс-конференции Путина, но и там он отказался представлять свою программу, посчитав место для этого неподходящим.
Отдельные тезисы предвыборной программы могут прозвучать в послании президента Федеральному собранию – в этом документе традиционно говорится о будущем, поясняет близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Послание, с которым Путин вопреки традиции так и не выступил в течение 2017 г., может быть оглашено в феврале 2018 г., знает собеседник. Когда Путин может представить программу полностью, он не уточнил.
Отказ президента от презентации конкретных пунктов программы на текущий момент кампании может объясняться множеством причин, отмечает политолог Андрей Колядин. Одна из возможных причин – отсутствие необходимости повышать рейтинг данного кандидата с помощью программы, в которой он «должен поразить всех глубоким знанием темы – внедренностью в экономику, социальную политику, культуру страны», привел пример эксперт. Рейтинги Путина достаточно высокие, и все понимают, что он разбирается и в экономике, и в политике, и в социальной сфере, и в других вопросах, отмечает Колядин: «Поэтому мобилизационная часть кампании вообще может упускать такую часть, как презентация программы кандидата, исходя из того что она совершенно лишняя».
Что же касается идеи об экономическом рывке, то такие предложения могут быть связаны не только с позитивными реформами, которые можно прорекламировать в ходе избирательной кампании, продолжает эксперт: «Такие рывки могут быть связаны и со сложными реформами, которые не всегда презентуешь во время кампании». Речь может идти и о пенсионной реформе, о налоговых изменениях, приводит примеры Колядин: «Такие реформы делать непросто. Все такие вещи, наверное, нужно выпускать после того, как кампания пройдет».
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель/ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо/ТАСС
Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Альфа-банка Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Миноритарий «Магнита» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров компаний «Трансмашхолдинг» и «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Совладелец компании «Стройхолдинг-столица» и владелец холдинга Ritzio Entertainment Group (сеть казино «Вулкан») Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Президент компании «Русал» Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор EDC Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Мой банк», бывший сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент «Евраз груп» Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец компании «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор НТО «ИРЭ-Полюс» Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления, генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец группы БИН Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян/ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА) Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Первый вице-президент ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин/ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев/ РИА Новости
Исполнительный директор «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин/ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Совладелец «Сильвинит» Петр Кондрашев
45/95
Letterone
Совладелец Альфа-банка Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор УГМК-Холдинг Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «НЛМК» Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель/ТАСС
Председатель совета директоров НГК «Итера» Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Основной бенефициар EuroChem Group AG Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Политический деятель, совладелец Новороссийского морского торгового порта Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Первый заместитель генерального директора ТАИФ по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец Инвестиционной группы Абсолют Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Предприниматель, владелец Новоросцемента, член совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ICT Holding Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель СД Шереметьево Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Советник президента компании «Роснефть» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров «ПРОТЕК» Вадим Якунин