Путин назвал сверхзадачу четвертого президентского срока

Президент считает, что его доверенные лица разъяснят его предвыборную программу народу лучше, чем сам Владимир Путин Михаил Метцель / ТАСС

В ближайшие шесть лет нужно обеспечить «такой рывок в развитии страны, придать такую динамику», чтобы «Россия продолжала идти вперед, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства», заявил во вторник баллотирующийся на четвертый президентский срок Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. По его словам, так он видит свою сверхзадачу и как действующего президента, и как кандидата в президенты. Эта сверхзадача стоит и перед всем народом России, добавил Путин, отвечая на вопрос одного из участников встречи о пунктах его кандидатской программы, которую доверенным лицам предстоит донести до избирателей.

По словам президента, рывок России планируется обеспечить в здравоохранении, образовании, науке, высоких технологиях и инфраструктуре. «Нам нужно понимать, что без современного здравоохранения, образования, инфраструктуры, без современной науки, технологий, робототехники, без генетики, биологии нам просто невозможно будет сохраниться», – добавил он. В то же время все, что будет мешать движению вперед в этих направлениях, нужно устранить, призвал Путин: «Как бы нам ни хотелось цепляться за что-то, что нам кажется дорогим и близким, все, что мешает идти вперед, – все должно быть зачищено, отброшено». Это должен осознать каждый, подчеркнул президент: «Нам для самосохранения, для обеспечения будущего страны, будущих наших граждан, будущих поколений нужно решить эту сверхзадачу».

Правда, конкретных путей достижения поставленной цели Путин не обозначил. «Это сверхзадача. А конкретизировать в беседе с конкретными людьми – это вы сделаете не хуже, а лучше меня», – сказал он своим доверенным лицам.

Встреча без программы

Собеседники «Ведомостей» в избирательном штабе Путина ожидали, что на встрече с доверенными лицами президент обнародует хотя бы некоторые пункты своей предвыборной программы. Ранее, в декабре, такие же ожидания были от большой пресс-конференции Путина, но и там он отказался представлять свою программу, посчитав место для этого неподходящим.

Отдельные тезисы предвыборной программы могут прозвучать в послании президента Федеральному собранию – в этом документе традиционно говорится о будущем, поясняет близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Послание, с которым Путин вопреки традиции так и не выступил в течение 2017 г., может быть оглашено в феврале 2018 г., знает собеседник. Когда Путин может представить программу полностью, он не уточнил.

Отказ президента от презентации конкретных пунктов программы на текущий момент кампании может объясняться множеством причин, отмечает политолог Андрей Колядин. Одна из возможных причин – отсутствие необходимости повышать рейтинг данного кандидата с помощью программы, в которой он «должен поразить всех глубоким знанием темы – внедренностью в экономику, социальную политику, культуру страны», привел пример эксперт. Рейтинги Путина достаточно высокие, и все понимают, что он разбирается и в экономике, и в политике, и в социальной сфере, и в других вопросах, отмечает Колядин: «Поэтому мобилизационная часть кампании вообще может упускать такую часть, как презентация программы кандидата, исходя из того что она совершенно лишняя».

Что же касается идеи об экономическом рывке, то такие предложения могут быть связаны не только с позитивными реформами, которые можно прорекламировать в ходе избирательной кампании, продолжает эксперт: «Такие рывки могут быть связаны и со сложными реформами, которые не всегда презентуешь во время кампании». Речь может идти и о пенсионной реформе, о налоговых изменениях, приводит примеры Колядин: «Такие реформы делать непросто. Все такие вещи, наверное, нужно выпускать после того, как кампания пройдет».

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