Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
В перечне минфина США больше 90 человек
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Совладелец «Промсвязьбанка» Алексей Ананьев
7/95
Совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев
8/95
Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Банкир Роман Авдеев
10/95
Совладелец Альфа-банка Петр Авен
11/95
Елена Батурина
12/95
Миноритарий «Магнита» Алексей Богачев
13/95
Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Председатель совета директоров компаний «Трансмашхолдинг» и «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев
16/95
Совладелец компании «Стройхолдинг-столица» и владелец холдинга Ritzio Entertainment Group (сеть казино «Вулкан») Олег Бойко
17/95
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Президент компании «Русал» Олег Дерипаска
19/95
Гендиректор EDC Александр Джапаридзе
20/95
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Владелец «Мой банк», бывший сенатор Глеб Фетисов
22/95
Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Президент «Евраз груп» Александр Фролов
24/95
Владелец компании «Евроцемент Групп» Филарет Гальчев
25/95
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар»
Сергей Галицкий
Сергей Галицкий
26/95
Генеральный директор НТО «ИРЭ-Полюс» Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Председатель правления, генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев
29/95
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Совладелец группы БИН Саит-Салам Гуцериев
32/95
Бывший совладелец Черкизовского рынка Зарах Илиев
33/95
Председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик
34/95
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА) Вячеслав Кантор
35/95
Лснователь группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Первый вице-президент ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Исполнительный директор «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
Совладелец «Сильвинит» Петр Кондрашев
45/95
Совладелец Альфа-банка Андрей Косогов
46/95
Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Генеральный директор УГМК-Холдинг Андрей Козицын
48/95
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Председатель совета директоров «НЛМК» Владимир Лисин
50/95
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Председатель совета директоров НГК «Итера» Игорь Макаров
53/95
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Основной бенефициар EuroChem Group AG Андрей Мельниченко
56/95
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Председатель Совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Председатель совета директоров «Северсталь» Алексей Мордашов
61/95
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
Генеральный директор «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов
64/95
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налога, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
Политический деятель, совладелец Новороссийского морского торгового порта Александр Скоробогатько
68/95
Первый заместитель генерального директора «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев
69/95
Владелец Инвестиционной группы Абсолют Александр Светаков
70/95
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Предприниматель, владелец Новоросцемента, член совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» Лев Кветной
72/95
Совладелец ICT Holding Александр Несис
73/95
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Председатель СД Шереметьево Александр Пономаренко
75/95
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Генеральный директор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев
85/95
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Советник президента компании «Роснефть» Роман Троценко
89/95
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Председатель совета директоров «ПРОТЕК» Вадим Якунин
93/95
Глава АФК «Система» Владимир Евтушенков
94/95
Акционер «Вимм-Билль-Данн» Гавриил Юшваев
95/95
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