Путин заявил о включении в список США всех 146 млн россиян

Путин рассказал, что сегодня с утра его проинформировали о «кремлевском докладе», но сам список он не смотрел Alexander Zemlianichenko / Reuters

Президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече со своими доверенными лицами пошутил, что обижен тем, что его не включили в «кремлевский доклад», опубликованный минфином США. «Обидно, слушай», - отреагировал президент на вопрос одного из доверенных лиц об отношении к этому докладу. По его словам, Россия воздержится от ответных шагов: Москва подождет развития событий. «Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона, американская, в данном случае», - ответил он.

Путин рассказал, что сегодня с утра его проинформировали о «кремлевском докладе», но сам список он не смотрел. «Нам больше всего надо думать о себе, заниматься экономикой, сельским хозяйством, поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, обороноспособностью конечно, - и тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие,... руководствуясь известным правилом - "собака лает, караван идет"», - заметил президент.

Порча отношений

«Что касается самого списка - вся администрация президента, все правительство, весь бизнес... За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли. То есть, по сути, всех нас, все 146 миллионов, занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю», - сказал президент.

Но, по оценке Путина, список кремлевского доклада - «безусловно, недружественный акт». «Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносят вред, безусловно, международным отношениям в целом», - сказал президент.

По его мнению, составители списка «в основном занимаются своей внутренней политикой», атакуя президента США. Он напомнил, что из-за проблем с утверждением бюджета парламентом Дональд Трамп не мог даже пользоваться служебным самолетом для полета на экономический форум в Давосе. Оппозиция спорит с Трампом по многим вопросам, в том числе и по международным, — «ссылаясь на мнимое вмешательство в выборы в США, портят и разваливают окончательно российско-американские отношения».

Варианты ответа

Президент России напомнил, что в отношениях России и США есть что терять - это иранское и северокорейское направления, договор о СНВ и сотрудничество спецслужб.

США, внося Россию в санкционные списки наряду с Северной Кореей и Ираном, «одновременно просят нас поучаствовать в решении северокорейской ядерной программы и подумать о том, что нужно сделать на иранском направлении», отметил Путин. «Это разве не глупость?!» — заявил он.

Кроме того, вскоре должно быть принято решение о судьбе договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), напомнил Путин. Срок действия договора заканчивается: «Мы будем это делать или не будем?» — добавил Путин. «С терроризмом мы будем бороться или не будем?» — продолжил российский президент, напомнив, что недавно спецслужбы США сообщили о готовящемся теракте в Петербурге и получили аналогичную информацию от российских спецслужб. «Так нужно или нет? Мы будем работать или нет? Хотите или нет?! Мы можем без этого обойтись, но мне кажется, что в этом все заинтересованы. Это полная глупость сворачивать наши отношения до нуля», — заявил Путин.

В Москве ждали публикации списка из «кремлевского доклада» и готовы были предпринять ответные шаги, рассказал Путин. «Причем серьезные, которые бы скатили наши отношения к нулю», — добавил он. «Мы воздержимся пока от этих шагов. Но мы будем внимательно смотреть, как будут развиваться события на практике: там есть еще какой-то секретный список, в нем, говорят, какие-то фамилии со звездочками. Надо разобраться, как это все будет происходить», — сообщил президент. Россия не заинтересована в сокращении отношений с США, заверил Путин: «Мы наоборот хотим развивать наши отношения с США. Уверен, что в этом заинтересован и народ США, народ России и в целом в мире люди вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному, с уважением друг к другу. Но все должны понимать, что бесконечной сдачи позиций ждать невозможно», — предупредил Путин.

Минфин США сегодня представил «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. Подготовку доклада минфином предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 г.

В список вошли сотрудники администрации Кремля, члены кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, а также 96 российских бизнесменов, чье состояние, по оценке журнала Forbes, составляет от $1 млрд. Кроме публичной части списка есть еще непубличная, сообщил минфин США. В закрытой части могут быть лица, не включенные в открытые списки политиков и бизнесменов, их положение или должность могут быть ниже, чем у людей, чьи имена были обнародованы, а состояние быть меньше $1 млрд, говорится в документе.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»