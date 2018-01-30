Российское оружие и долг избежали новых санкций
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Власти США не стали вводить дополнительные санкции против российских производителей вооружений и не сообщили пока свое мнение о возможных ограничениях на операции с российскими облигациями и акциями.
Согласно принятому в августе закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS) 29 января министерство финансов США должно было представить конгрессу два доклада: со списком высокопоставленных чиновников и бизнесменов, близких к российской власти, а также оценку последствий возможного введения ограничений на операции с российским публичным долгом и акциями. Кроме того, госдепартамент должен был наложить санкции на тех, кто хочет вести существенный бизнес с оборонным и разведывательным секторами России, против которых ранее уже были введены санкции. Закон был принят в качестве ответа на действия России, которые в США считают вмешательством в ход президентских выборов 2016 г.
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