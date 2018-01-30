Минфин США включил в «кремлевский доклад» более 200 человек

Максим Стулов / Ведомости

Минфин США внес более 200 человек в так называемый кремлевский доклад, содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. Список опубликовала газета Financial Times, а также другие СМИ, но на сайте Минфина США его нет. В списке 210 человек – 114 чиновников и 96 «олигархов». В него, в частности, вошли главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также в список включены руководитель администрации президента России Антон Вайно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов, президент ВТБ Андрей Костин и президент Сбербанка Герман Греф, министр энергетики Александр Новак, советники президента России Герман Клименко и Сергей Глазьев, министр транспорта Максим Соколов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

В списке оказались все руководители администрации президента, его помощники и советники, премьер-министр Дмитрий Медведев и весь кабинет министров.

В «кремлевский доклад» вошли бизнесмены, чье состояние, судя по достоверным публичным источникам, оценивается в $1 млрд и более, отметил минфин США, в частности: Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев. В списке также оказались Олег Дерипаска и Юрий Мильнер. Таким образом, в список минфина США попали первые 96 бизнесменов из российской части списка миллиардеров Forbes, опубликованной в апреле 2017 г.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не удивлен тому факту, что попал в «кремлевский доклад»: «Как член правительства обязан был быть в этом списке, все правительство в нем есть, ничего удивительного в этом нет. Это список лиц, которые, очевидно, являются ведущими в российской политике и бизнесе... Никаких поводов для действий пока нет» (цитата по ТАСС).

«Роснефть» также не удивлена включением Сечина в список и считает, что в этом шаге нет ничего правильного и логичного, заявил ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Представитель «Лукойла» (совладелец Вагит Алекперов) от комментариев отказался. Представитель «Базэла» (Дерипаска через этой структуру владеет своими основными активами) комментировать ситуацию не стал. Представители Александра Фролова и Романа Абрамовича пока не ответили на запрос «Ведомостей». В «Интер РАО» отказались от комментариев. Представители Евтушенкова, Потанина, «Русснефти» (владелец Михаил Гуцериев) не комментируют ситуацию. «Ведомости» также ожидают ответа от пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой.

Большинство представителей бизнесменов не понимают, как комментировать эту новость. «Ну попал владелец нашей компании в список, мы ему доложили, а дальше-то что? Непонятно, хорошо это или плохо – последствия не ясны», – сходятся во мнении некоторые представители российских бизнесменов.

Есть еще и секретный список Помимо публичной части списка есть еще непубличная, отмечается в докладе минфина США. В закрытой части могут быть лица, не включенные в открытые списки политиков и олигархов, их положение или должность могут быть ниже, чем у людей, чьи имена были обнародованы, а состояние быть меньше $1 млрд, говорится в документе.

Кто не попал в «кремлевский доклад»

Несмотря на внушительный размер списка, в нем не оказалось руководителей крупных госкомпаний, госкорпораций и госбанков, а также председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Среди чиновников, которых американский минфин не включил в список – председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров, «Россетей» Павел Ливинский, «Газпром нефти» Александр Дюков, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, председатель правления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев, а также председатель правления «ФК Открытие», который с конца августа находится на санации в Фонде консолидации банковского сектора, Михаил Задорнов. Отсутствие Набиуллиной, Чубайса и бывшего министра финансов Алексея Кудрина, консультирующего президента Владимира Путина по вопросам экономики, FT объясняет их либеральными взглядами.

Также в списке не оказалось гендиректора госкорпорации АСВ Юрия Исаева, гендиректора АИЖК Александра Плутника, президента ОСК Алексея Рахманова. Правда, американский минфин оговаривается, что у списка есть закрытая часть, в которую «могут быть включены» чиновники, занимающие позиции ниже, чем фигуранты первой части списка, и бизнесмены с состоянием меньше $1 млрд.

Подготовку такого доклада предусматривает законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 г.

Санкции попавшим под радары не грозят: мгновенно в отношении людей из списка они введены не будут, поясняет партнер Debevoise & Plimpton LLP Алан Карташкин. Но к людям из него, их родственникам и деловым партнерам будет повышенное внимание, предупреждает партнер Nektorov Saveliev & Partners Илья Рачков. Проблемы могут возникнуть при открытии счетов, заключении сделок, этих людей могут начать воспринимать как токсичных, считает он. Возможно, после публикации списка появится и закон, который обяжет администрацию президента США при определенных условиях ввести против людей из него санкции, говорит Карташкин. Добиться же исключения из списка будет сложно или почти невозможно, говорит Рачков.

Бизнес к появлению такого списка готовился давно и успел изрядно понервничать. Одной из самых обсуждаемых тем грядущие санкции стали и на Давосском форуме. Его участники рассказывали «Ведомостям», что в конце минувшего года было много нервов, правда, перед самой публикацией списка все немного выдохнули. Устали бояться, говорил один из участников форума. Бизнесмены обращались в Вашингтоне к юристам, лоббистам и бывшим чиновникам, занимавшимся санкциями, пишет Financial Times. «Ко всем моим друзьям обращались множество раз, – сказал газете Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше и сотрудник Совета национальной безопасности США, который сейчас работает в аналитическом центре "Атлантический совет". По его словам, некоторые предлагали «хорошо заплатить» за совет, как действовать, чтобы не попасть в список. Многие и сейчас беспокоятся, но активных действий по предотвращению попадания в список уже не предпринимают, говорил недавно «Ведомостям» топ-менеджер крупного банка: сначала попробовали что-то сделать, но потом стало понятно, что все это уже бесполезно для тех, кто попал под радары.

Просто для справки Доклад составлен «исключительно по требованию CAATSA», он не является списком санкций, и включение в него физических лиц и организаций «никоим образом не должно трактоваться как наложение на них санкций», говорится в документе. Он также не «отражает намерение» ввести санкции, не вводит ни для кого препятствий, ограничений или запретов на ведение дел с этими людьми или организациями, «не свидетельствует, что у правительства США есть информация», будто эти люди вовлечены в какую-либо неправомерную или вредную деятельность.

Высокопоставленные политические деятели включены в доклад в соответствие с определением, которое дал конгресс США в законе CAATSA, указывается в документе. Для целей данного доклада это: руководители президентской администрации; члены кабинета министров, министры, руководители других основных ведомств; другие высокопоставленные политики, включая руководителей Госдумы и Совета федерации, члены Совета безопасности, руководители госкомпаний.

Хотя прямых санкций список не влечет, бизнес к появлению своих имен в нем готовился, рассказывает налоговый консультант крупной компании. «Некоторые уже начали сворачивать бизнес, вести себя, как будто они уже в списке, играть на опережение», – рассказывал руководитель департамента международных санкций PwC Дэниел Тенненбаум (цитата по Bloomberg). Чтобы сохранить свои активы, многие меняли их юрисдикцию, в том числе переводили в Россию, рассказывает налоговый консультант. Все условия для этого создают и российские власти: в 2018 г. будет проведена повторная амнистия капитала, а, легализовав капитал, бизнесмены смогут вернуть его в Россию, не выплачивая налоги. Тем, кто воспользуется офертой государства, чиновники готовы предложить еще и финансовый инструмент – еврооблигации. Условия и тут самые выгодные: налоги с дохода от курсовой разницы на момент покупки и продажи государство брать не собирается.

С сегодняшнего дня начинает действовать и сам закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATS), предписавший американскому минфину составить черный список. Принципиальное отличие мер, предусмотренных CAATS, от остальных санкций в том, что теперь наказание может применяться к любым контрагентам компании из санкционного списка, заключившим с ней существенную сделку, объясняет Карташкин.

Им грозит ограничение на экспорт товаров из США, запрет на получение любых финансовых услуг в США и привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов, введение ограничений на владение имуществом в США и запрет на выдачу виз и на въезд в США руководству компании и ее контрольным акционерам. Выйти из-под этих санкций будет почти невозможно. CAATS дает возможность конгрессу заблокировать решение президента об их снятии. Такие же условия содержала поправка Джексона – Вэника, которая была принята в разгар холодной войны в 1974 г. и вводила ограничения на торговлю между США и СССР. Отменена она была лишь спустя 38 лет.

В подготовке статьи участвовали Галина Старинская, Иван Песчинский, Филипп Стеркин.