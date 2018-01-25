Что говорят в Давосе о грядущих американских санкциях

До публикации нового черного списка осталось меньше недели AFP

Грядущие американские санкции – одна из основных тем, которую обсуждают российские участники Давосского форума. Об этом говорили и на сессии, посвященной России, и в кулуарах форума.

До публикации черного списка высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству страны, осталось меньше недели.

До 29 января американский минфин должен представить конгрессу доклад о «главных фигурах внешней политики и олигархах» и их отношениях с Владимиром Путиным и членами «российской правящей элиты». Так предписывает закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATS).

«Многие здесь [в Давосе] спрашивают, опасаюсь ли я попасть в санкционный список, но я не понимаю, какие для этого могут быть основания, – говорит предправления «Сибура» Дмитрий Конов, участник Давосского форума. - Я менеджер нефтехемической компании, не связан с украинским конфликтом или «русскими хакерами». Но с другой стороны, мы не до конца понимаем логику, по которой составляются эти списки, сказал он «Ведомостям». «Новые санкции - это тема больших спекуляций и нулевого знания, я не готов их комментировать», - говорит предправления «Роснано» Анатолий Чубайс. Не собирается он и предпринимать каких-то действий, чтобы избежать их. «Тем более что никаких активов в США у меня нет и никогда не было», - сказал он «Ведомостям». А владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и вовсе рассказал, что санкции на встречах не главная тема: «Есть много встреч, и за редким исключением практически никто не акцентирует внимание, бизнес более прагматичен и реалистичен». Другой взгляд у основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова: санкции плохо влияют на деловой климат, потому что усиливают беспокойство, неопределенность. «А у нас и так много рисков, связанных и с новыми технологиями, и с геополитикой», – говорил он на сессии «Стратегические перспективы России».

Неофициально бизнес менее оптимистичен. В конце года было много нервов, говорят собеседники «Ведомостей», но теперь все немного выдохнули. Просто устали бояться, говорит один из участников форума. Многие и сейчас беспокоятся, но активных действий уже нет, говорит топ-менеджер крупного банка. Некоторые сначала попробовали что-то предпринять, но понятно, что все действия уже бесполезны для тех, кто попал под радары.

В предварительных списках несколько десятков людей, еще часть пока находится на рассмотрении, рассказал один из собеседников «Ведомостей». Его коллега также слышал об этом, правда, кто эти люди, ему неизвестно. До сих пор публично заявлялось лишь о двух возможных претендентах на попадание в список минфина США. Так, американские сенаторы просили администрацию президента Дональда Трампа обратить внимание на генпрокурора России Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова при подготовке доклада о приближенных к Кремлю россиянах. «В список в зависимости от того, кому [в американском руководстве] вы верите, может быть включено от 40 до 400 человек. Я думаю, он будет с более серьезными фигурантами (чьи связи с Кремлем и помощь ему во влиянии за рубежом, в том числе на выборы в США, хорошо видны) и более короткий», - заявил на форуме президент Атлантического совета Фредерик Кемп.

В отношении людей из списка мгновенно санкции введены не будут, поясняет партнер Debevoise & Plimpton Алан Карташкин. Но к людям из него, их родственникам и деловым партнерам будет повышенное внимание, говорит партнер Nektorov Saveliev & Partners Илья Рачков. Проблемы могут возникнуть при открытии счетов, заключении сделок, этих людей могут начать воспринимать как токсичных, считает он. Возможно, после публикации списка появится и закон, который обяжет администрацию президента США при определенных условиях ввести против людей из него санкции, говорит Карташкин.

Бизнес к появлению своих имен в списке готовится, рассказывает налоговый консультант крупной компании. «Некоторые уже начали сворачивать бизнес, вести себя, как будто они уже в списке, играть на опережение», – рассказывал руководитель департамента международных санкций PwC Дэниэл Тенненбаум (цитата по Bloomberg). Многие переводят из иностранных юрисдикций свои активы, отмечает налоговый консультант. Все условия для этого создают и российские власти: в 2018 г. будет проведена повторная амнистия капитала, а легализовав капитал, бизнесмены смогут вернуть его в Россию, не выплачивая налоги. Тем, кто воспользуется офертой государства, чиновники готовы предложить еще и финансовый инструмент – еврооблигации. Условия и тут самые выгодные: налоги с дохода от курсовой разницы на момент покупки и продажи государство брать не собирается.