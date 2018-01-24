Санкции России мешают, но правительство не беспокоят

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Вопрос санкций против России был одним из самых обсуждаемых на сессии Андрей Гордеев / Ведомости

России после двухлетней рецессии удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, теперь ей нужно заниматься реформами на микроуровне, развивать потенциал людей и быть мировым лидером в области технологий (в сфере блокчейна ей это удается). Проблемы, связанные с санкциями, и напряженные отношения с Западом, в том числе из-за возможного вмешательства России в выборы в США, а также внутренние проблемы с гражданским обществом российское руководство особо не волнуют. Такой вывод можно сделать из обсуждения на сессии «Стратегические перспективы России» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Экономика

В начале беседы ведущий задал вопрос вице-премьеру Аркадию Дворковичу: «Как вы убедите инвесторов в Давосе, что четвертый срок Путина будет отличаться от предыдущих?» Дворкович похвастался исторически низкой инфляцией в 2,5%, ожидающимся благодаря этому ростом реальных доходов (его, по словам вице-премьера, можно было наблюдать уже в конце 2017 г. – начале 2018 г.), снижением процентных ставок, которые создают возможности для новых инвестиционных проектов. При этом производство нефти сократилось из-за участия в сделке ОПЕК+, т. е. рост экономики «обеспечен несырьевым сектором». Растут прямые иностранные инвестиции, добавил вице-премьер (по данным ЦБ, они в 2017 г. были примерно на том же уровне, что и в 2016 г.: $25,34 млрд за девять месяцев против $32,54 млрд за весь позапрошлый год).

Ведущий уточнил вопрос: «То есть не стоит ожидать изменений в экономической стратегии во время четвертого срока, если Путин победит [на выборах]?» – «Мы должны продолжать то, что уже делаем, – ответил Дворкович. – Мы завершили макроэкономическую реструктуризацию. Макроэкономические риски очень низкие, теперь мы должны больше сосредоточиться на деловой среде и структурных реформах на микроуровне. То есть фокус, приоритеты будут другими, но в целом стратегия будет та же».

«Хорошая вещь – макроэкономическая стабильность [в России]. Плохая – долгосрочная стагнация, которая длится уже с 2014 г.», – считает президент Атлантического совета Фредерик Кемп. По его словам, он постарался на сессии передать взгляды американского политического истеблишмента на ситуацию в России: «В США считают, что экономикой в России управляют с целью сохранения власти, а не для обеспечения роста ВВП, развития инноваций. Главный вопрос после выборов: будет ли какое-то изменение?»

Санкции

Вопрос санкций против России был одним из самых обсуждаемых на сессии. «Санкции меня не волнуют. Мы просто работаем», – сказал Дворкович. Американцы не хотят обсуждать налаживание отношений, даже в Давосе они, по словам вице-премьера, избегают представителей российской делегации, «прячутся от реальных обсуждений». Не стоит тратить много времени на обсуждение ограничительных мер, с их помощью США просто стараются конкурировать, а на российскую экономику они не оказывают сильного воздействия, добавил он.