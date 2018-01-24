Санкции России мешают, но правительство не беспокоят
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
России после двухлетней рецессии удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, теперь ей нужно заниматься реформами на микроуровне, развивать потенциал людей и быть мировым лидером в области технологий (в сфере блокчейна ей это удается). Проблемы, связанные с санкциями, и напряженные отношения с Западом, в том числе из-за возможного вмешательства России в выборы в США, а также внутренние проблемы с гражданским обществом российское руководство особо не волнуют. Такой вывод можно сделать из обсуждения на сессии «Стратегические перспективы России» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Экономика
В начале беседы ведущий задал вопрос вице-премьеру Аркадию Дворковичу: «Как вы убедите инвесторов в Давосе, что четвертый срок Путина будет отличаться от предыдущих?» Дворкович похвастался исторически низкой инфляцией в 2,5%, ожидающимся благодаря этому ростом реальных доходов (его, по словам вице-премьера, можно было наблюдать уже в конце 2017 г. – начале 2018 г.), снижением процентных ставок, которые создают возможности для новых инвестиционных проектов. При этом производство нефти сократилось из-за участия в сделке ОПЕК+, т. е. рост экономики «обеспечен несырьевым сектором». Растут прямые иностранные инвестиции, добавил вице-премьер (по данным ЦБ, они в 2017 г. были примерно на том же уровне, что и в 2016 г.: $25,34 млрд за девять месяцев против $32,54 млрд за весь позапрошлый год).
Ведущий уточнил вопрос: «То есть не стоит ожидать изменений в экономической стратегии во время четвертого срока, если Путин победит [на выборах]?» – «Мы должны продолжать то, что уже делаем, – ответил Дворкович. – Мы завершили макроэкономическую реструктуризацию. Макроэкономические риски очень низкие, теперь мы должны больше сосредоточиться на деловой среде и структурных реформах на микроуровне. То есть фокус, приоритеты будут другими, но в целом стратегия будет та же».
«Хорошая вещь – макроэкономическая стабильность [в России]. Плохая – долгосрочная стагнация, которая длится уже с 2014 г.», – считает президент Атлантического совета Фредерик Кемп. По его словам, он постарался на сессии передать взгляды американского политического истеблишмента на ситуацию в России: «В США считают, что экономикой в России управляют с целью сохранения власти, а не для обеспечения роста ВВП, развития инноваций. Главный вопрос после выборов: будет ли какое-то изменение?»
Санкции
Вопрос санкций против России был одним из самых обсуждаемых на сессии. «Санкции меня не волнуют. Мы просто работаем», – сказал Дворкович. Американцы не хотят обсуждать налаживание отношений, даже в Давосе они, по словам вице-премьера, избегают представителей российской делегации, «прячутся от реальных обсуждений». Не стоит тратить много времени на обсуждение ограничительных мер, с их помощью США просто стараются конкурировать, а на российскую экономику они не оказывают сильного воздействия, добавил он.
Другой взгляд у основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Хотя на частные компании, включая «Северсталь», они не оказывают непосредственного воздействия, но плохо влияют на деловой климат, потому что усиливают беспокойство, неопределенность. «А у нас и так много рисков, связанных и с новыми технологиями, и с геополитикой», – добавил он.
Не похоже, что санкции сильно мешают вашему бизнесу в России, обратился ведущий к Эмме Марчегалии, председателю совета директоров Eni. Итальянская компания работает в России много десятилетий, активно сотрудничает с «Газпромом», «Роснефтью»; бизнес, конечно, не любит санкций, они создают неопределенность, ответила она. «Не знаю, сколько продлятся санкции, но мы должны в полной мере им следовать. Но даже в такой ситуации, когда непросто работать, нужно контактировать, сближать стандарты, снижать число нетарифных барьеров, продолжать работу бизнеса», – сказала Марчегалия.
Санкции – это совместные меры США и ЕС, есть минские соглашения, и санкции не будут отменены, пока США и ЕС не решат, что противостояние на Украине закончилось, заявил Кемп. При этом санкции серьезно влияют на российскую экономику, сказал он: по оценке МВФ, они отнимают 1–1,5 процентного пункта от роста ВВП каждый год, «совокупный эффект на сегодня значительный – 9%».
По его словам, вопрос вмешательства России в выборы в США воспринимается там очень серьезно. «Власти США так этого не оставят. И России, чтобы она могла быть частью мировой экономики, нужно понять, как с этим быть. А без доступа к финансированию, к технологиям, без открытых отношений с США и Европой, не думаю, что Россия сможет в полной мере реализовать свои амбиции и потенциал», – считает Кемп.
Вопрос вмешательства России в выборы в США выдуман, а то, что выдумано, нечего и обсуждать, парировал Дворкович.
Политики и разведывательное сообщество США воспринимают это как факт, возразил Кемп. Поэтому работа по составлению списка российских бизнесменов и чиновников для «кремлевского доклада», который должен быть представлен 29 января, идет всерьез. «В список в зависимости от того, кому [в американском руководстве] вы верите, может быть включено от 40 до 400 человек. Я думаю, он будет с более серьезными фигурантами (чьи связи с Кремлем и помощь ему во влиянии за рубежом, в том числе на выборы в США, хорошо видны) и более короткий». Но на данный момент это «просто список», отметил Кемп: «Включение в него не означает введения санкций против этих людей. Но оно имеет репутационные последствия и повлияет на бизнес».
«Если в этот список будут включены просто богатые люди, просто те, кто построил успешный бизнес, это будет провалом. Цель этого списка не в этом, он не должен и – из того, что я на данный момент знаю, – не будет составляться по такому принципу», – добавил Кемп.
Эмоции экономического форума в Давосе
Технологии
На сессии также активно обсуждался вопрос новых технологий и развития человеческого капитала. «Вы все больше занимаетесь не сталью, а образованием россиян. Но основная гонка технологий идет между США и Китаем. Вы не боитесь, что Россия останется в стороне?» – обратился ведущий к Мордашову.
Из-за быстрого развития технологий многие будут теперь менять даже не работу, а профессию несколько раз в течение жизни, ответил тот: «Мы активно инвестируем в экосистему онлайн-образования, и это даже не столько образование, сколько система развития. И это может быть очень крупный бизнес». «Правительство будет поддерживать такие проекты», – добавил Дворкович.
Рост в России сейчас основан на старой экономике, но важно понимать, что в будущем он будет базироваться на других технологиях, и нужно развивать те из них, где Россия может быть лидером, сказал председатель ВЭБа Сергей Горьков. Одна из таких технологий – блокчейн, у России здесь много возможностей быть лидером, уверен он, в том числе потому, что в России прекрасные человеческие ресурсы. ВЭБ создал открытую блокчейн-коммуну, в которой работают резиденты из разных стран – из США, Европы, Сингапура, России, рассказал Горьков. Совместная работа стимулирует развитие технологии, сам блокчейн меняется. Скорость в этой области – главное, для ее обеспечения важно, чтобы регулирование было гибким. Роль правительства в этой сфере – помогать крупным компаниям, которые создают экосистему новых технологий, обеспечивать кибербезопасность, повышать уровень образования, развивать технологическую и коммуникационную инфраструктуру, рассказал Дворкович.
Никто не сомневается, что россияне блестяще разбираются в технологиях, это в Америке знает любой, чей компьютер был взломан, пошутил Кемп. «На сессии по блокчейну в Давосе 50% посетителей говорили по-русски, хотя живут они в Кремниевой долине, в Австралии. Талант в России есть, вопрос в том, предпримет ли правительство шаги, чтобы раскрепостить его», – сказал он.
В России есть давление на оппозицию, проблемы со свободой слова; как правительство в таких условиях поможет молодым россиянам раскрыть свой талант, а не загубит его ограничениями, поинтересовался ведущий. «Не думаю, что у нас больше проблем со свободой слова, чем в любой другой стране. Проблемы есть, но они есть в любой крупной стране, крупном обществе. Иногда у нас есть проблемы в некоторых областях, но не больше, чем в других странах», – ответил Дворкович, добавив, что власти, например, стараются улучшить ситуацию в судебной системе, это важно для малого и среднего бизнеса.