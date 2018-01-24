Эмоции экономического форума в Давосе
Все переживания участников в объективе фотографов
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин дает интервью телеканалу Bloomberg
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Директор-распорядитель МВФ, сопредседатель ВЭФ Кристин Лагард и певец Элтон Джон во время церемонии вручения Хрустальной премии
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Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на форуме
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Основатель китайского онлайн-ритейлера Alibaba Group Джек Ма во время сессии об электронной коммерции
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Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев
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Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
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Кристин Лагард и другие участники форума во время выступления Ангелы Меркель
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Один из участников Всемирного экономического форума в Давосе
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Участница форума делает селфи на фоне «Русского дома»
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Виктор Хальберштадт, профессор экономики Лейденского университета (Нидерланды)
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