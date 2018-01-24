«Роснефть» и Eni отрицают прекращение бурения в Черном море

Для бурения скважины на черноморском шельфе у Saipem зафрахтована платформа Scarabeo-9 SAIPEM

Итальянская Eni вынуждена остановить бурение поисково-разведочной скважины в Черном море на совместном с «Роснефтью» проекте «Западно-Черноморская площадь» из-за новых санкций США, сообщила на форуме в Давосе председатель совета директоров Eni Эмма Марчегалья. Бурение этой скважины началось в середине декабря.

Перед началом бурения Eni запросила разрешение властей США. «Мы получили разрешение, начали бурить, но теперь нам пришлось остановиться из-за санкций, - сказала она. - Мы пытаемся понять, что должны делать. Ситуация неопределенная. Но мы должны соответствовать политике ЕС».

«Бурение на скважине "Мария" не прекращалось, не прекращается, и оснований для его прекращения нет», - отметил представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Для разъяснений и уточнений трактовки заявлений представителя Eni лучше обращаться к нашим партнерам», - добавил он.

«Я хочу прояснить, что бурение скважины в Черном море продолжается, как и запланировано, - сказала Марчегалья спустя 1,5 часа после своего первого заявления (свои слова она передала через представителя). - Что я сказала - мы постоянно следим за тем, чтобы наша деятельность соответствовала существующим санкциям».

«Роснефть» и Eni договорились о стратегическом партнерстве в 2012 г. Согласно договоренностям Eni должна полностью профинансировать геологоразведочные работы. Общие инвестиции в проект составят $50–55 млрд, писал «Интерфакс». Для бурения скважины на черноморском шельфе у Saipem зафрахтована платформа Scarabeo-9.

Расчетная глубина скважины - 6125 м, глубина моря в районе бурения - 2125 м. Ресурсная база на участке шельфа Черного моря достигает 600 млн т нефти и 100 млрд куб. м газа.

В октябре «Роснефть» на пять лет приостановила действие лицензии на Южно-Черноморском участке недр, расположенном в восточной части акватории Черного моря. Компания решила сосредоточиться на Западно-Черноморском участке в связи с плохими макроэкономическими условиями и санкциями.