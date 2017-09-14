Как санкции США мешают «Газпрому»

«Газпрому» придется строить вторую очередь «Северного потока» за собственный счет Nord Stream 2 AG

Новые санкции США против российских экспортных трубопроводов начали мешать строительству «Северного потока – 2» самой угрозой их применения. «[Санкции] делают финансирование таких проектов, как «Северный поток – 2», практически невозможным», – заявил в среду гендиректор OMV Райнер Зееле. Отсутствие разъяснений минфина США, как будет применяться новый закон, создает неопределенность, которая не позволяет точно понять источники инвестиций, сетовал Зееле, схему финансирования проекта, возможно, придется пересматривать.

Руководство «Газпрома» убеждено, что при любом развитии событий проект будет реализован в срок. «Северный поток – 2» будет профинансирован полностью», – передал через пресс-секретаря «Ведомостям» предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

Стоимость второй очереди «Северного потока» оценивается в 9,5 млрд евро. «Газпром» – единственный акционер Nord Stream 2 AG, которая строит этот трубопровод. В апреле 2017 г. «Газпром», Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall подписали соглашение о модели финансирования стройки. Европейские компании обязались предоставить до 4,75 млрд евро в виде долгосрочных кредитов. Часть средств – $1,425 млрд (по $285 млн каждая) – партнеры обязались выделить в 2017 г. и успели сделать это еще до введения новых американских санкций. На ту же сумму «Газпром» докапитализировал Nord Stream 2 AG.

Таким образом, «Северный поток – 2» получил 30% финансирования.

Оставшиеся 70% (около $6,5 млрд) «Газпром» рассчитывал привлечь в виде проектного финансирования. В качестве кредиторов рассматривались и европейские банки, но американские санкции ставят их участие под большой вопрос.

Представитель Nord Stream 2 AG сообщил «Ведомостям», что подход к финансированию менять пока не планируется. Но соотношение (70% – проектное финансирование и 30% – долгосрочные займы партнеров) может быть оптимизировано.

Минус конкурент Французская Total и итальянская Eni разочарованы результатами разведочного бурения на 11-м блоке кипрского шельфа. «Обнаруженные запасы газа оказались существенно ниже ожидаемых и, как следствие, коммерчески не реализуемы», – передает слова министра промышленности, торговли и туризма страны Георгиоса Лаккотриписа ТАСС. «Газпром» продолжает изучение Левантийского бассейна «на предмет выявления новых перспективных газоносных структур», сообщалось в материалах к межправительственной встрече Ливана и России. Где именно проводятся исследования, компания не сообщает, но «возможности участия в тендерах на геологоразведку и разработку морских блоков» пока не исключает, сказано в материалах встречи.

«Партнерам придется больше рассчитывать на собственные средства и работать с российскими или азиатскими банками», – констатировал Зееле. Но даже в этом случае привлечь проектное финансирование на 70% стоимости «Северного потока – 2» может не получиться, продолжает он: «Эту часть нам, видимо, выполнить не удастся. Но менеджмент проекта, очевидно, сейчас будет искать другие возможности для финансирования».

Не исключил Зееле и пессимистического варианта. «Если ни один банк ни одного евро не даст, нам, возможно, придется на 100% собственными средствами финансировать весь проект», – предупредил гендиректор OMV.

Полностью привлечь $6,5 млрд в виде проектного финансирования может оказаться непосильной задачей, считает Дмитрий Маринченко из Fitch: «Под угрозой применения санкций о привлечении финансов от синдиката международных банков говорить не приходится. Если с кредитами возникнут сложности, финансирование придется в какой-то момент обеспечивать «Газпрому» за счет собственных средств».

Европейские партнеры готовы поддержать «Газпром» бридж-финансированием, но запроса от «Газпрома» нет, говорит Зееле и успокаивает: «На ближайшие месяцы проект финансами обеспечен».

В случае задержек с проектным финансированием временные вливания собственных средств в проект, чтобы не останавливать его, – практика, распространенная во всем мире, знает Маринченко: «По мере привлечения кредитов краткосрочные займы партнеров будут возвращаться». Необходимость в собственных средствах при строительстве «Северного потока – 2» вряд ли возникнет раньше 2018 г., полагает он. «Исходя из стоимости проекта и предположения, что средства расходуются более-менее равномерно в течение всего срока строительства трубы, уже инвестированных почти $3 млрд должно хватить до конца этого года. К тому моменту решение по проектному финансированию, возможно, будет найдено», – заключает Маринченко.

Представитель Shell от комментариев отказался. Engie, Uniper и Wintershall на запрос не ответили.