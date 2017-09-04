Чем опасна для «Газпрома» угроза Дании заблокировать «Северный поток – 2»

Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Дания охраняет воды от «Газпрома»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Возможное решение Дании вынудит «Газпром» менять маршрут «Северного потока – 2» Евгений Разумный / Ведомости

Правительство Дании подготовило законопроект, который дает возможность министерству иностранных дел страны запретить строительство нового трубопровода в ее территориальных водах, исходя из «внешнеполитических интересов и вопросов национальной безопасности», пишет датская газета Politiken. О возможности разработки подобных поправок в законодательство говорилось еще в апреле. Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен рассчитывает, что новый закон будет принят в начале 2018 г., сообщает ТАСС.

Представитель компании – оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер проблемы в действиях правительства Дании пока не видит. «Как и во всех крупных инфраструктурных проектах, [по поводу «Северного потока – 2»] существует много разных мнений. Это нормально», – говорит он.