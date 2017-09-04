Чем опасна для «Газпрома» угроза Дании заблокировать «Северный поток – 2»
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Правительство Дании подготовило законопроект, который дает возможность министерству иностранных дел страны запретить строительство нового трубопровода в ее территориальных водах, исходя из «внешнеполитических интересов и вопросов национальной безопасности», пишет датская газета Politiken. О возможности разработки подобных поправок в законодательство говорилось еще в апреле. Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен рассчитывает, что новый закон будет принят в начале 2018 г., сообщает ТАСС.
Представитель компании – оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер проблемы в действиях правительства Дании пока не видит. «Как и во всех крупных инфраструктурных проектах, [по поводу «Северного потока – 2»] существует много разных мнений. Это нормально», – говорит он.
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