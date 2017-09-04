ТЭК
Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Дания охраняет воды от «Газпрома»

Чем опасна для «Газпрома» угроза Дании заблокировать «Северный поток – 2»

Придется менять маршрут трубы, что приведет к увеличению сроков строительства

Правительство Дании подготовило законопроект, который дает возможность министерству иностранных дел страны запретить строительство нового трубопровода в ее территориальных водах, исходя из «внешнеполитических интересов и вопросов национальной безопасности», пишет датская газета Politiken. О возможности разработки подобных поправок в законодательство говорилось еще в апреле. Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен рассчитывает, что новый закон будет принят в начале 2018 г., сообщает ТАСС.

Представитель компании – оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер проблемы в действиях правительства Дании пока не видит. «Как и во всех крупных инфраструктурных проектах, [по поводу «Северного потока – 2»] существует много разных мнений. Это нормально», – говорит он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике