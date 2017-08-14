Почему санкции против России внешне неэффективны

На самом деле эффект от них долгосрочный, она может безнадежно отстать от развитых стран

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Россия из-за технологической изоляции может оказаться в ситуации СССР, на десятилетия отставшего в развитии от развитых стран, опасаются эксперты Андрей Гордеев / Ведомости

Россияне научились жить в условиях существующего санкционного режима, стоимость которого, по подсчетам президента Владимира Путина, не перевешивает всех преимуществ от сохранения его внешней политики, говорили один за другим американские сенаторы, объясняя необходимость новых санкций в отношении России. Весной 2014 г., после присоединения Крыма к России, США и ЕС ограничили доступ крупнейших российских банков и компаний к западному финансированию и ввели секторальные санкции, запретив передачу технологий и оборудования для ВПК, подсанкционных нефтегазовых компаний («Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз») и для ТЭК Крыма. В ответ Россия в августе 2014 г. ввела эмбарго на поставку продуктов питания из США, ЕС и других стран, вводивших санкции. Закон о новых санкциях, принятый в июле конгрессом США и подписанный 2 августа президентом Дональдом Трампом, ужесточает существующие санкции и распространяет их на транспортные отрасли и нефте- и газопроводы, а также усиливает давление на российских чиновников.

Санкции США очевидно не достигли своих целей и в обозримом будущем на этот эффект рассчитывать не стоит: политического разворота в России не произошло, экономика страны вернулась к росту, отмечает партнер ФБК, директор Института стратегического анализа Игорь Николаев. Почему старые санкции не дали краткосрочного эффекта и чем они грозят в дальнейшем?

Не те ограничения

До сих пор нет твердой уверенности в значительном долгосрочном влиянии санкций на состояние российской экономики: все подсчеты показывают, что российский рынок капитала и промышленность в большей степени зависят от цен на энергоносители, чем от санкций, указывают эксперты Capital Economics. Санкции были введены в I квартале 2014 г., но значительное ухудшение экономической ситуации в России началось спустя год после обвала цен на нефть, приводят они пример.

Capital Economics пыталась дать «очень грубую» оценку прямого ущерба, указывая, что в I квартале 2014 г., после ввода санкций, впервые была сильно нарушена зависимость между ценами на нефть и притоком капитала в Россию: цены менялись незначительно, тогда как отток капитала из страны составил $20 млрд – примерно 1,5% ВВП. Таким же образом ущерб от санкций пытались оценивать российские чиновники.