S&P ждет роста неопределенности на газовом рынке Европы из-за санкций

Новые санкции США против России могут усилить неопределенность на газовом рынке Европы, считают аналитики рейтингового агентства Standard & Poor's. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитическую записку агентства. Ограничительные меры в области экономики могут повлиять на планы Москвы по строительству новых газопроводов, объясняют авторы записки. В худшем случае из-за санкций эти проекты могут быть отменены. Это вызовет рост цен на газ для европейских потребителей, а также не исключаются возможные перебои в поставках топлива из России в страны Европы. Для США экспорт газа в Европу будет прибыльным, если цены вырастут на 30%, передает «Интерфакс».

Закон о санкциях в отношении России, который недавно одобрил Конгресс и подписал президент США Дональд Трамп, запрещает предоставлять «товары, услуги, технологии, информацию и поддержку» для строительства и «модернизации и ремонта» российских экспортных трубопроводов. Новые санкции создают риски вокруг главных трубопроводных проектов «Газпрома» – «Северный поток – 2» (партнерами выступают Uniper, Shell, Engie, OMV и Wintershall) и «Турецкий поток». Трубопроводы должны быть построены к концу 2019 г., когда истекает контракт с Украиной, и промедление с реализацией проектов может ослабить переговорную позицию «Газпрома» со страной – транзитером российского газа в Европу, говорит Reuters. В июле «Газпром» предупредил инвесторов, что санкции США могут стать причиной задержки инвестиций в ряд проектов. Wintershall и Uniper высказались в защиту поставок российского газа в Европу, на который приходится около трети рынка. Санкции могут затронуть и Каспийский трубопроводный консорциум (прокачка в 2016 г. – 44,3 млн т). По нему нефть поступает к Черному морю с месторождения Тенгиз в Казахстане. В прошлом году Chevron и ExxonMobil договорились вложить в увеличение добычи на этом месторождении $37 млрд.