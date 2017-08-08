Санкции США против России подорвут надежды на инвестиционный рост, предупреждает Moody’s

Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Санкции против надежд

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России будет еще труднее привлекать прямые иностранные инвестиции, пишет Moody’s, и дело не в деньгах, а в сложных технологиях и экспертизе, которую могут принести западные инвесторы Евгений Разумный / Ведомости

Расширение американских санкций не подорвет рост экономики России, но создает угрозу для его стабильности, предупреждает рейтинговое агентство Moody’s. Они приведут к усилению кризиса в отношениях России с западными странами, и преодолеть его будет все труднее.