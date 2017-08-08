Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Санкции против надежд

Санкции США против России подорвут надежды на инвестиционный рост, предупреждает Moody’s

Хотя в краткосрочном периоде ограничения повредят Москве не сильно
  • Маргарита Папченкова,
  • Елизавета Базанова
  • / Ведомости

Расширение американских санкций не подорвет рост экономики России, но создает угрозу для его стабильности, предупреждает рейтинговое агентство Moody’s. Они приведут к усилению кризиса в отношениях России с западными странами, и преодолеть его будет все труднее.

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