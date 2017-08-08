Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Санкции против надежд
Санкции США против России подорвут надежды на инвестиционный рост, предупреждает Moody’s
Хотя в краткосрочном периоде ограничения повредят Москве не сильно
- Маргарита Папченкова,
- Елизавета Базанова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
России будет еще труднее привлекать прямые иностранные инвестиции, пишет Moody’s, и дело не в деньгах, а в сложных технологиях и экспертизе, которую могут принести западные инвесторы
Евгений Разумный / Ведомости
Расширение американских санкций не подорвет рост экономики России, но создает угрозу для его стабильности, предупреждает рейтинговое агентство Moody’s. Они приведут к усилению кризиса в отношениях России с западными странами, и преодолеть его будет все труднее.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}