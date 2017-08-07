Слишком много рисков для бюджета

Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Минфин не рискует

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Минфин не готов вкладывать в проектную фабрику на базе ВЭБа – слишком много рисков для бюджета М. Стулов / Ведомости

Минфин критикует фабрику проектного финансирования, которую Минэкономразвития с 2018 г. хочет запустить на базе ВЭБа. О замечаниях министерства на совещаниях рассказали три федеральных чиновника. Минфину, по их словам, не нравятся некоторые элементы фабрики – дополнительные траты и риски для бюджета. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».