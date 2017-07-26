Минфин намерен активнее инвестировать средства фонда национального благосостояния

Государство вернет РФПИ (на фото – Кирилл Дмитриев, гендиректор фонда) деньги, которые задолжало Сергей Портер / Ведомости

После объединения резервного фонда и ликвидной части фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфин решил разморозить ту часть ФНБ, которая была предназначена для инвестиций в долгосрочные проекты. Первое, что предлагается, – докапитализировать из ФНБ Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщил «Интерфакс». Чиновник и участник обсуждений подтвердили это.

Речь о квоте, которая и предусмотрена для РФПИ, – 10% ФНБ, или 290 млрд руб. Сейчас ФНБ соинвестирует в проекты, куда инвестирует РФПИ: ликвидация цифрового неравенства с «Ростелекомом», строительство интеллектуальных сетей с «Россетями», нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим». «Теперь эти деньги могут попасть в капитал фонда и оттуда – в капитал проектов», – объясняет один из собеседников «Ведомостей», это же поможет увеличить и иностранные соинвестиции. В Минфине и РФПИ отказались от комментариев.

Как тратить Пока объединенный фонд не достигнет 7% ВВП, его средства нельзя размещать в другие активы помимо начатых до 1 января 2018 г. самоокупаемых инфраструктурных проектов (перечень утвержден правительством) и начатых до этой же даты проектов ВЭБа. Такие поправки в Бюджетный кодекс во вторник одобрил Совет Федерации. Также если средства объединенного фонда превышают 5% ВВП, его могут использовать на недополученные нефтегазовые доходы бюджета. Если остаток меньше 5% ВВП, из фонда можно взять не более 1% ВВП.

Из квоты в ФНБ РФПИ инвестировал 100 млрд руб., значит, РФПИ получит 190 млрд не сразу, а годовыми траншами, знает человек, участвующий в обсуждении, и подтверждает федеральный чиновник.

«Похоже на то, как деньги ФНБ инвестировались через банки, чтобы пополнить их капитал», – вспоминает один из собеседников и говорит, что были и другие варианты докапитализации, например через внесение активов.

При создании РФПИ было поручение довести его капитал до $10 млрд, фонд успел получить только $4 млрд плюс небольшие бюджетные остатки (2,3 млрд руб.), не потраченные ведомствами, – всего свыше 120 млрд руб. В кризис было не до РФПИ, теперь ситуация с бюджетом нормализовалась и власти хотят запустить рост инвестиций, объясняет один из собеседников.

РФПИ создан как инструмент привлечения иностранных инвестиций: на рубль вложений фонда должно приходиться не менее рубля от иностранных инвесторов. Уже вложено более 1 трлн руб. в 45 проектов: 100 млрд – самого РФПИ, 900 млрд руб. – партнеров.

Деньги у РФПИ еще есть, но есть и множество соглашений с партнерами, и совместных платформ, объясняет собеседник «Ведомостей»: «Не хотелось бы, чтобы партнеры звали вместе инвестировать, а денег у РФПИ не было».

Вторая идея Минфина – ужесточить условия получения средств ФНБ в отдельные проекты. Максимум ФНБ может вложить теперь не 40%, а 80%, решило правительство, но дополнительные деньги можно запросить только в случае, если есть высоколиквидные залоги (их перечень утвердит Минфин), – проект опубликован на regulation.gov.ru. Еще Минфин вводит требование к заложенным активам – они должны быть на 10% дороже номинальной стоимости бумаг проекта, куда инвестированы деньги ФНБ. Эти правила будут распространяться только на новые проекты, заверил представитель Минфина.

На 1 июня в ФНБ было 4,2 трлн руб., а в резервном фонде – 932,7 млрд. ФНБ создан для балансировки пенсионной системы, но 60% решено использовать на инвестиционный рост – 40% (но не более 1,738 трлн руб.) на все проекты и по 10% на проекты РФПИ и «Росатома». Деньги направлены на БАМ и Транссиб, ЦКАД, «Ямал СПГ» и др. В тяжелый 2015 год президент Владимир Путин запретил трогать деньги ФНБ, теперь ожидается потепление, надеются претенденты.

«У нас большой дефицит Пенсионного фонда, а дефицит бюджета хотя и снижается, но все равно велик. Но сейчас трудно найти источник длинных денег, инфраструктура сильно недоинвестирована», – рассуждает о новом применении средств ФНБ главный экономист Сбербанка Юлия Цепляева. Ограничения в инфраструктуре – одно из главных препятствий для экономического роста, считает и Минэкономразвития, но его рецепт – инфраструктурная ипотека.

Вопрос, как отбирать проекты с максимальным бюджетным мультипликатором, продолжает Цепляева: как только появляются относительно легкие длинные деньги, расходы занижаются, доходность завышается. Такая проблема у мегапроектов во всем мире, но при госинвестициях нет контроля частного инвестора, который вкладывает свои кровные, в этом смысле РФПИ с иностранными соинвесторами – не худший вариант, уверена она: «Но хватит ли для этих иностранцев хороших проектов? Качественных очень мало».

Никакая прямая финансовая господдержка (вроде ФНБ, госгарантий и субсидий) не решает системно проблемы развития рынка, а лишь раздувает аппетиты его участников, считают эксперты Infra One. По их прогнозам, в 2017 г. бесплатные деньги практически полностью исчезнут с рынка – по мере роста компетенций о них будут вспоминать все реже, потому что уже есть более доступные инструменты, предполагающие и возвратность, и бюджетный эффект для государства.