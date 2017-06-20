Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: От редакции: Ключ от резерва

Минфин снова обсуждает идею слияния средств резервного фонда и фонда национального благосостояния (ФНБ) в общий фонд финансирования дефицита бюджета, рассказал министр финансов Антон Силуанов. С такой идеей выступал и экс-министр финансов Алексей Кудрин. В случае объединения средств двух фондов в один со статусом резервного получить оттуда деньги на софинансирование очередного трудноокупаемого инфраструктурного проекта века, возможно, станет сложнее.