Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: От редакции: Ключ от резерва
Ключ от резерва
Минфин хочет избавиться от ФНБ, объединив его с резервным фондом
- Мария Железнова
- / Ведомости
Минфин снова обсуждает идею слияния средств резервного фонда и фонда национального благосостояния (ФНБ) в общий фонд финансирования дефицита бюджета, рассказал министр финансов Антон Силуанов. С такой идеей выступал и экс-министр финансов Алексей Кудрин. В случае объединения средств двух фондов в один со статусом резервного получить оттуда деньги на софинансирование очередного трудноокупаемого инфраструктурного проекта века, возможно, станет сложнее.
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