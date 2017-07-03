2,5 трлн руб. для дефицита бюджета

Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Бюджетное благосостояние

Пенсионный фонд оказался бюджету совсем не по карману и властям потребовались деньги на другие цели Евгений Разумный / Ведомости

Если закончатся средства резервного фонда, то фонд национального благосостояния (ФНБ) точно такой же резервный фонд», – говорил министр финансов Антон Силуанов прошлым летом. Спустя год правительство решило объединить фонды, произойдет это с 2018 г. Это рассказал Силуанов и подтвердила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова: поручено проработать механизм слияния (цитата по «Интерфаксу»).