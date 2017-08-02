Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Госгарантии оптом
В России может появиться новая корпорация госгарантий
Это позволит выдавать их оптом
- Маргарита Папченкова,
- Наталья Ищенко
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ВЭБ раскроет «зонтик» госгарантий над инвестпроектами
Игорь Стомахин / Для Ведомостей
Со следующего года правительство рассчитывает запустить на базе ВЭБа фабрику проектного финансирования, которая должна заняться привлечением инвестиций. Осталось придумать, как снизить риски инвесторов и стоимость денег.
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