Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Госгарантии оптом

В России может появиться новая корпорация госгарантий

Это позволит выдавать их оптом
  • Маргарита Папченкова,
  • Наталья Ищенко
  • / Ведомости

Со следующего года правительство рассчитывает запустить на базе ВЭБа фабрику проектного финансирования, которая должна заняться привлечением инвестиций. Осталось придумать, как снизить риски инвесторов и стоимость денег.

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