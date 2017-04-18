Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: В России появятся дешевые кредиты

В России появятся дешевые кредиты

Минэкономразвития придумало, как превратить ВЭБ в фабрику инвестиций: оно предоставит дешевые длинные деньги и привлечет пенсионные фонды в проекты
Теперь избранным российским предпринимателям будет где перехватить денег
Теперь избранным российским предпринимателям будет где перехватить денег
Андрей Махонин / Ведомости

Создать на базе ВЭБа фабрику проектного финансирования председатель правительства Дмитрий Медведев поручил в феврале – и теперь в правительство поступили предложения Минэкономразвития. «Ведомости» ознакомились с ними.

Проектное финансирование в России – в заколдованном круге, сетовал министр экономического развития Максим Орешкин: «Банки говорят, что нет проектов, поэтому мы ничего не финансируем. Компании говорят: зачем проекты подготавливать, все равно финансирования не получим». Разорвать круг Минэкономразвития хочет с помощью ВЭБа: банк будет искать интересные инвесторам проекты, входить в их капитал, чтобы помочь привлечь длинные и дешевые деньги. Представитель министерства подтвердил, что документ отправлен, но комментировать его не стал.

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Финансирование должно предоставляться надолго (до 15 лет) и по фиксированной ставке. Она не должна превышать сумму трех элементов: целевая инфляция в 4%, рыночная оценка доходности (на базе инфляционных облигаций) и премия за кредитный риск (не выше 350 базовых пунктов). Сейчас ставка не превысила бы 10,75%. Чтобы сделать проектное финансирование более привлекательным, ВЭБ должен будет защитить синдикат инвесторов: компенсировать разницу между целевым индикатором и краткосрочными плавающими ставками, к примеру, денежного рынка – как вариант, через процентный своп. Если инфляция и ставки пойдут вверх, ВЭБ возьмет потери инвесторов на себя, а затем получит компенсацию из бюджета. Инвесторы не ждут, что инфляция надолго закрепится в районе целевых 4%, поэтому этот риск и возьмет на себя государство, объясняет чиновник.

Это будут самые дешевые на рынке деньги, указывает советник Dentons Илья Скрипников: сейчас ставка на такой срок – 12–15%, при проектном рефинансировании – 11,25–11,5%. На 15 лет деньги выдают редко, а на 10–12 лет – под 11–12%, говорит партнер EY Алина Забаровская. Сейчас из-за высокой стоимости финансирования остаются лишь проекты с высокой, но волатильной доходностью, а проекты, где она устойчива, но не экстремально высока, выпадают, говорит чиновник. Цель – более быстрый рост экономики за счет повышения инвестиционной активности, не прибегая к эмиссии или накоплению скрытых убытков на балансе ВЭБа, заверяет чиновник.

Представители Минфина и ВЭБа отказались от комментариев.

В долгосрочной перспективе потерь у бюджета не будет, говорит чиновник: правительство и ЦБ четко ориентируются на стабильные 4% инфляции, рисков сильного и продолжительного отклонения нет.

Исходя из доходностей облигаций с фиксированным купоном, инвесторы, покупающие инфляционные облигации, ждут средней инфляции до 2023 г. в 4,8%, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

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Согласно стратегии ВЭБ направит на финансирование проектов 770 млрд руб. до 2021 г., по 110–120 млрд руб. в 2017–2018 гг. Какая тут часть – длинные деньги, не определено, но вместе с деньгами соинвесторов это будут сотни миллиардов рублей, говорит федеральный чиновник: проекты должны быть в приоритетных для ВЭБа отраслях: инфраструктура, высокий передел, инновации, экспорт.

Доля собственных средств инвесторов должна быть не менее 20% – остальное долговое финансирование. Если от проекта есть положительный внешний эффект, то государство может поддержать его госгарантиями или субсидировать ставку. Главное – не повторять ошибок, когда ВЭБ кредитовал заведомо убыточные проекты, говорит федеральный чиновник. Минэкономразвития предлагает, чтобы с 2018 г. доля ВЭБа (через долг или капитал) подобных структур не превышала 30%. Схожий принцип применен в РФПИ, объясняет чиновник. ВЭБ также сможет иметь миноритарные пакеты и через акционерные соглашения блокировать действия, создающие риски для инвесторов. Схожий эффект в России обеспечивал ЕБРР, напоминает чиновник, – его инвестиции были гарантией качества корпоративного управления. Участие ВЭБа добавит уверенности другим кредиторам, подтверждает партнер PwC Дмитрий Ковалев.

Больше половины

52% профинансированных ВЭБом проектов – инфраструктурные, согласно его данным. Правда, существенная часть (около 250 млрд руб.) – инвестиции в строительство объектов к Олимпиаде в Сочи

Чтобы помочь ВЭБу привлекать инвесторов различного типа, Минэкономразвития предлагает структурировать финансирование через синдицированные кредиты, а денежные потоки от проекта будут разделены на транши с разным уровнем доходности и риска. Держатели транша A меньше заработают, но будут первыми в очередь на получение денег при дефолте заемщика, а держатели транша B за более высокую ставку будут первыми нести потери. Первый транш могли бы выкупить пенсионные фонды, второй – остальные инвесторы вместе в ВЭБом, следует из презентации Минэкономразвития. Каждый транш сможет получать свой кредитный рейтинг, что позволит банкам снижать норму резервирования. Транши позволят снизить общую долговую нагрузку проекта, улучшить его экономику и привлечь больше инвестиций НПФ, указывает Скрипников.

Сейчас транши разрешены Гражданским кодексом, но регулирование в законах недостаточно подробное и при банкротстве все кредиторские договоренности рассыпаются, говорит федеральный чиновник: Минэкономразвития хочет подготовить поправки в законы о банках и позже – о банкротстве. Сейчас при банкротстве нет гарантии, что кредиторы по траншам А получат деньги полностью и в первую очередь, признает управляющий директор Газпромбанка Павел Бруссер: у суда может быть свое мнение. Согласно постановлению пленума Верховного суда № 54 соглашение кредиторов не обязательно для должника, не участвовавшего в нем, добавляет менеджер другого госбанка.

Господдержка ВЭБа будет зависеть от его финансовой устойчивости

Такое снижение стоимости денег и поддержка через вхождение в капитал может привести к бурному росту числа инвестпроектов в инфраструктуре, оптимистичен исполнительный директор Центра развития ГЧП Максим Ткаченко. Но важно, на проекты какого размера ВЭБ будет выделять деньги, говорит Заборовская: госбанки нацелены на крупные – 2–5 млрд руб., а их мало, зато на рынке очень много хороших проектов до 1 млрд руб. Стоимость проекта, который ВЭБ может финансировать по такому принципу, Минэкономразвития пока не определило. Сейчас на сайте ВЭБа говорится, что стоимость инвестпроектов должна превышать 2 млрд руб. Главное, чтобы ВЭБу хватило возможности кредитовать не только политически значимые проекты, а государству – средств, чтобы компенсировать возможные потери, указывает Ткаченко: «Иначе история повторится».

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