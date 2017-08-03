S&P: новые санкции США не повлияли на рейтинги России

Новые санкции США в отношении России не оказали непосредственного влияния на суверенные рейтинги России, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

В документе отмечается, что рейтинги России поддерживаются сильным внешнеторговым балансом и бюджетными показателями страны. Аналитики ожидают возврат к росту в 2017 г. на фоне увеличения цен на нефть и газ, говорится в пресс-релизе S&P.

«Пока неясно, окажут ли новые санкции США негативное влияние на экономические перспективы России, поскольку многое будет зависеть от того, как именно они будут применяться», - отмечают эксперты агентства.

Долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте от S&P находится на уровне BB+ с позитивным прогнозом, в национальной валюте - на уровне BBB- с позитивным прогнозом. Следующий пересмотр рейтингов России запланирован на 15 сентября.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о санкциях против России. Помимо собственно санкций в отношении России, Ирана и КНДР документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без согласования с конгрессом.

Закон, одобренный обеими палатами конгресса, ограничивает размер и сроки инвестиций в российские нефтегазовые проекты, а также допускает введение персональных санкций для тех, кого власти США сочтут причастными к кибератакам, коррупции и нарушению прав человека.

Американские компании и граждане смогут предоставлять российским банкам кредиты максимум на 14 дней, российским нефтегазовым компаниям – на месяц. Более важно то, что санкциям могут подвергнуться лица, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно либо собираются предоставить проектам услуги, технологии или иную поддержку. Под эти параметры, в частности, подпадает газопровод Nord Stream 2.