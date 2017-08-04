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Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Санкции сыграют на трубе

Новые санкции США «могут стать катастрофой» для энергетических компаний

Отрасль опасается ущерба инвестиционным проектам стоимостью миллиарды долларов

В среду, 2 августа, американский президент Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России, которые стали ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США. Закон, в частности, запрещает предоставлять «товары, услуги, технологии, информацию и поддержку» для строительства и «модернизации и ремонта» российских экспортных трубопроводов. Санкции «могут стать катастрофой», сказал Financial Times (FT) один из руководителей крупной западной нефтяной компании, работающей в России: «Это дезорганизует всю работу».

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