Санкции как сорок лет назад

Новый американский акт не только ужесточает уже действующие санкции в отношении России. Там есть и новые пункты – в частности, параграф о возможности введения санкций относительно компаний, которые инвестируют в строительство трубопроводов из России или поставляют для них оборудование, трубы, информацию или просто оказывают любые услуги на сумму более $1 млн.

Санкции относительно трубопроводов не являются обязательными – президент США может их ввести, а может и нет. Более того, сам акт связывает введение санкций против «Газпрома» с фактом сознательного ограничения им поставок в страны НАТО, а также Грузию, на Украину и в Молдавию. Это даже занятно – «Газпром» и не собирается сокращать поставки в Европу и Турцию. А та же Украина сама гордо отказывается брать газ на российско-украинской границе. Но ясно, что на Трампа будет оказано жесткое давление, способное превратить глагол may в shall.

При этом в трубопроводном пункте говорится, что президент может ввести санкции в координации с союзниками США. И вот этот момент ключевой. Потому что дело как раз в этих самых европейских союзниках. Данный параграф сразу отправляет нас на 40–50 лет назад, когда газовое сотрудничество между Западной Европой и СССР только начиналось. Первый контракт с западной страной – Австрией – был подписан почти 50 лет назад, в 1968 г. Потом последовал договор с Германией в 1970 г., получивший название «газ – трубы». Германия давала кредиты, на которые СССР покупал трубы и оборудование для газопроводов. Период газовых следок на самом деле по времени занял более 10 лет. Так, важная сделка была заключена в ноябре 1981 г. Она стала основой строительства газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, судьба украинской части которого и решается сегодня. По иронии судьбы США сегодня защищают трубу, строительство которой они всеми силами пытались сорвать в 80-е гг.

В 1970–1980-е европейские политики испытывали жесточайший прессинг со стороны Вашингтона. Ситуация была удивительно похожа на сегодняшний день. Европа и СССР были, мягко говоря, политическими оппонентами. СССР вел довольно агрессивную внешнюю политику, особенно ярко проявившуюся во вторжении в Афганистан в декабре 1979 г.

США не только убеждали европейских партнеров отказаться от газовых проектов с СССР, но и постоянно вводили санкции против СССР. Наиболее серьезными были рождественские санкции Рейгана конца 1981 г. Но это не привело ни к отказу европейцев от сделок, ни к срыву строительства газопроводов. Более того, европейские политики довольно жестко ответили США, у которых, как и сейчас, в этой истории был не только политический, но и коммерческий интерес (они продавали уголь в Европу). Deutsche Bank, игравший ключевую роль в кредитовании проекта, после рейгановских санкций все же думал закрыть свой офис в Москве, но от этой затеи отказался. Вот и сейчас многое будет зависеть от позиции европейцев. Тогда американские санкции их только разозлили.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности