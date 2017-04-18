Торг здесь уместен

Визит Рекса Тиллерсона в Москву обнадежил немногих. Но в текущей ситуации уже сам факт разговора – вещь крайне позитивная. Тем более что в «большую сделку» могли поверить только очень наивные люди. А ведь после ракетного обстрела Сирии были сомнения и в самом визите, и во встрече с Владимиром Путиным. Скажем, Борис Джонсон свой визит в Москву отменил. И тут видна разница в подходах политика и бизнесмена. Политика все время влекут ценности, бизнесмен же всегда думает о выгоде. Ценности – вещь крайне важная, но сегодня лобовой разговор про них чреват большими военно-политическими проблемами. Для всех.

Бизнесмен всегда пытается вырвать из контрагента максимум уступок. Но при этом он всегда вступает в переговоры с тем, кто может принести ему выгоду. Такой подход, кстати, абсолютно понятен и даже близок Путину. И поэтому только он дает шансы на разблокировку наших отношений с США.

Меня всегда удивляло, насколько прагматично американский бизнес подходил к Советскому Союзу в период холодной войны. Казалось бы, нужно было экономически душить своего главного соперника, не допускать его к технологическим секретам. Но бизнес с удовольствием торговал с СССР, даже подстраивая политиков под свои цели. А ведь речь шла о ключевых для выживания СССР отраслях – например, о нефтегазовой промышленности.

Общаясь с ветеранами отрасли, я все больше убеждаюсь в значимости кооперации с США в ключевой для нефтегаза период бурного освоения Западной Сибири. В недавно вышедшей книге воспоминаний о министре нефтяной промышленности Валентине Шашине постоянно говорится о коммуникациях с американским бизнесом. В 1970 г. делегация во главе с Шашиным летала в США, после чего были подписаны важные контракты на поставку значимого оборудования.

Бывший заместитель министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Геннадий Шмаль рассказывал, как ездил на Аляску с делегацией Миннефтегазстроя в 1976 г. Именно там была детально изучена технология комплектно-блочного строительства в промышленных масштабах. По мнению Шмаля, это позволило ввести в рекордные сроки Ямбургское газовое месторождение.

Юрий Зайцев, возглавлявший рабочую группу по закупке всего оборудования для газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, говорил, что в проекте изначально планировались американские подрядчики. И в середине 1970-х он лично ездил в США принимать первые купленные газотурбинные установки. Причем завод был в Сан-Диего, где до сих пор находится одна из крупнейших военно-морских баз в США.

Правда, потом были знаменитые санкции Рональда Рейгана – однако даже они под давлением американского бизнеса (правда, не без давления европейских политиков) были сняты.

Проблема в том, что сегодня у нас со Штатами очень маленький товарооборот. Но все же наличие у власти в США недавних бизнесменов настраивает на позитив. Лучше будем торговаться, чем воевать.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности