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Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Тайна, покрытая банком

Государство защищает закупки от санкций

Для этого ему потребовался банк для гособоронзаказа и крупных контрактов

Чиновники подстраивают систему закупок под новые условия санкций. Промсвязьбанк, отправленный на финансовое оздоровление месяц назад, возьмет на себя обслуживание гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщил Минфин. Банк станет собственностью государства, будет проводить его расчеты с подрядчиками и кредитовать их. В течение I квартала он будет докапитализирован и передан государству, сообщил ЦБ. Возглавит его Петр Фрадков – нынешний гендиректор Российского экспортного центра.

Расходы Минобороны по гособоронзаказу в 2018 г. составят 1,5 трлн руб., говорила замминистра обороны Татьяна Шевцова. Какие еще контракты кроме военных будет обслуживать Промсвязьбанк, Минфин не комментирует. Новая концепция работы банка стала неожиданной даже для многих профильных чиновников, рассказывает один из них.

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