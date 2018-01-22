Государство защищает закупки от санкций

Для этого ему потребовался банк для гособоронзаказа и крупных контрактов

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Лишь один банк получит доступ к информации о сделках гособоронзаказа Артем Сизов / для Ведомостей

Чиновники подстраивают систему закупок под новые условия санкций. Промсвязьбанк, отправленный на финансовое оздоровление месяц назад, возьмет на себя обслуживание гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщил Минфин. Банк станет собственностью государства, будет проводить его расчеты с подрядчиками и кредитовать их. В течение I квартала он будет докапитализирован и передан государству, сообщил ЦБ. Возглавит его Петр Фрадков – нынешний гендиректор Российского экспортного центра.

Расходы Минобороны по гособоронзаказу в 2018 г. составят 1,5 трлн руб., говорила замминистра обороны Татьяна Шевцова. Какие еще контракты кроме военных будет обслуживать Промсвязьбанк, Минфин не комментирует. Новая концепция работы банка стала неожиданной даже для многих профильных чиновников, рассказывает один из них.

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