Почему Петр Фрадков возглавит Промсвязьбанк

Промсвязьбанк возглавит руководитель Российского экспортного центра, бывший член правления ВЭБа Петр Фрадков Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу министр финансов Антон Силуанов сообщил, что санируемый ЦБ Промсвязьбанк, который решено сделать опорным банком для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов, возглавит руководитель Российского экспортного центра, бывший член правления ВЭБа Петр Фрадков. Позже сам Фрадков заявил, что уже участвует в подготовке нормативной базы для передачи в банк средств гособоронзаказа.

Опрошенные «Ведомостями» чиновники объяснили, почему было принято решение о создании специального банка, обслуживающего оборонную промышленность, и почему его возглавит 39-летний Петр Фрадков - сын бывшего премьер-министра (в 2004-2007 гг.) и директора Службы внешней разведки (в 2007-2016 гг.) Михаила Фрадкова.

Необходимость в специальном банке возникла после принятия в августе нового американского закона о санкциях против России, объясняет топ-менеджер одного из оборонно-промышленных холдингов. По нему санкции – вплоть до блокировки активов в США – могут быть распространены на любые компании, заключившие существенные сделки с подавляющим большинством крупных оборонных холдингов России. Санкции и подпадающие под них структуры будут определены в ближайшие недели, говорит он. После этого под угрозой окажутся и крупнейшие банки России, на долю которых приходится почти все банковское обслуживание предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Главной задачей Промсвязьбанка будет банковское сопровождение, расчеты с подрядчиками - оборонными предприятиями и их кредитование.

Петр Фрадков разбирается в банковской сфере и знаком людям из военно-промышленного комплекса, объясняет его назначение сотрудник аппарата правительства. Возглавить Промсвязьбанк в его новой роли должен был банкир, которому бы доверяли и военные, и промышленники, участвующие в гособоронзаказе, поддерживает федеральный чиновник. И добавляет, что определенную роль в назначении сыграл и аппаратный вес его отца. В том числе благодаря родственным связям Фрадков является человеком, которому доверяют на самом высоком уровне, согласен бывший сотрудник ЦБ. Сам Фрадков в интервью «Ведомостям» в 2015 г. признавал, что отец помогал ему, но только в начале его деятельности.

Познакомился с российской оборонной промышленностью Фрадков во время работы в Российском экспортном центре – он возглавлял эту структуру с января 2015 г. (сначала – по совместительству с работой в ВЭБе). Эта структура была создана для господдержки несырьевого экспорта и оказания экспортерам финансовой и организационной поддержи. В РЭЦ Петр Фрадков занимался в том числе диверсификацией промышленного экспорта, рассказывает топ-менеджер крупного оборонно-промышленного холдинга, и детально изучил российскую авиапромышленность, судостроение, взаимодействовал с производителями средств противовоздушной обороны.

Один из собеседников «Ведомостей» отмечает, что обслуживание гособоронзаказа – не совсем рыночный бизнес, как и то, чем занимается, например, Внешэконобанк, где Петр Фрадков до июня 2016 г. работал первым зампредом.

Исходя из новой роли Промсвязьбанка это логичное назначение, считает директор Ассоциации факторинговых компаний (АФК) Дмитрий Шевченко. Петр Фрадков, по его словам, «человек, умеющий слушать и анализировать». «Грамотным и очень исполнительным управленцем» называет Фрадкова сотрудник одного из министерств. Сначала к нему относились скептически, вспоминает другой федеральный чиновник, потому что считали «папенькиным сынком», но со временем на примере Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР – «дочка» Российского экспортного центра) он показал, что может решать поставленные перед ним задачи.

Фрадков – «крайне успешный руководитель», говорит гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев: «Он неоднократно доказал свою способность добиваться результатов, причем не только в банковском секторе, но и в институтах развития. Он эффективно выстроил работу ЭКСАР и РЭЦ, которые обеспечили значимое увеличение объемов несырьевого экспорта. Его управленческий опыт поможет ему сделать новую структуру успешным, мощным, универсальным банком, который сможет не только эффективно обслуживать гособоронзаказ и госконтракты, но и будет одним из лидеров корпоративного и розничного банковского бизнеса».