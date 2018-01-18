Промсвязьбанк превратят в банк для гособоронзаказа

Выбор Промсвязьбанка для финансового обеспечения гособоронзаказа выглядит странно, считают эксперты Максим Стулов / Ведомости

Промсвязьбанк, недавно перешедший к ЦБ, вскоре снова может сменить владельца – он превратится в банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Для исполнения гособоронзаказа и госконтрактов правительство создает опорный банк, сообщил в четверг Минфин, но не назвал, на основе какого именно банка. Это Промсвязьбанк, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили финансист, слышавший об этом в правительстве, а также человек, близкий к временной администрации ЦБ, которая сейчас управляет банком.

Представитель Минфина не называет банк. Выбор объясняется размером банка и наличием разветвленной сети отделений, говорится в его сообщении. Его задачей будет банковское сопровождение, расчеты с подрядчиками – оборонными предприятиями и их кредитование.

Необходимость в специальном банке возникла после принятия в августе нового американского закона о санкциях против России, объясняет топ-менеджер одного из оборонно-промышленных холдингов. По нему санкции – вплоть до блокировки активов в США – могут быть распространены на любые компании, заключившие существенные сделки с подавляющим большинством крупных оборонных холдингов России. Сами эти санкции и подпадающие под них структуры могут быть определены в ближайшие недели, говорит он, под угрозой и крупнейшие банки России, на долю которых приходится почти все банковское обслуживание предприятий, выполняющих гособоронзаказ.

В ноябре правительство внесло в Госдуму поправки к закону о гособоронзаказе: предложено засекретить список банков, обслуживающих его. В декабре ЦБ убрал список таких банков с сайта. По состоянию на 1 октября в списке их было восемь: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, «Россия» и банк «Санкт-Петербург».

Кандидат на роль специального банка обсуждается с осени, рассказывает топ-менеджер еще одного оборонного холдинга: сначала назывался «Глобэкс», потом Связь-банк, затем подконтрольные «Ростеху» Новикомбанк и банк «Российская финансовая корпорация». У «дочек» Внешэкономбанка (ВЭБ) – Связь-банка и «Глобэкса» – разветвленная сеть, ВЭБ пытается их продать, рассказывают два федеральных чиновника и человек, близкий к ВЭБу. Но чиновники решили оставить банки ВЭБу.

Представитель Росимущества от комментариев отказался, представитель «Ростеха» сообщил, что не располагает информацией, какой банк выбран. Представитель ЦБ не ответил.

Как заявила в конце декабря замминистра обороны Татьяна Шевцова, на 2018 г. расходы Минобороны по гособоронзаказу – 1,5 трлн руб.

Промсвязьбанк – на санации, под управлением ЦБ с 15 декабря. Зампред ЦБ Василий Поздышев тогда говорил, что оценка финансового состояния и докапитализация банка пройдут примерно за три месяца, а финансовое оздоровление завершится через полгода.

Для Промсвязьбанка перспектива стать банком гособоронзаказа не лучшая, говорит человек, близкий к временной администрации ЦБ.

Банк отключат от международных платежных систем, будут проблемы в работе с иностранными контрагентами, ожидает человек, близкий к временной администрации ЦБ, банк может столкнуться с оттоком ликвидности, но ее быстро заместят деньгами предприятий ОПК. Плохо, что нормальный бизнес из банка скорее всего при таких условиях уйдет, сетует он: просто будет там не нужен. Раньше это был крупный частный банк, теперь он становится фактически госбанком и если раньше говорилось, что санируемые ЦБ банки будут проданы рыночным инвесторам, то теперь, похоже, это не история Промсвязьбанка, заключает он.

Последствия для Промсвязьбанка могут быть такими же, как и те, с которыми столкнулся банк «Россия»: Visa и Mastercard могут перестать сотрудничать с банком, нельзя будет провести платежи в валюте, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

Допустим, банк X обслуживает компанию, выполняющую гособоронзаказ, у нее также есть клиенты-экспортеры, для которых надо проводить долларовые расчеты, а любые переводы в долларах так или иначе проводятся через корсчета в американских банках, раскрывает ситуацию главный экономист БКС Владимир Тихомиров: «США в любой момент могут заморозить эти счета из-за нарушения санкционного законодательства». Можно действовать через посредника – иметь счет-номини в третьем банке со счетами в американском банке, но тогда риски несет банк-посредник и, естественно, ему такие риски не нужны, заключает Тихомиров.

Создание отдельного банка – логичное решение в сложившейся ситуации, на эту роль может подойти любой банк среднего уровня, лишь бы была банковская лицензия, продолжает Данилов: «Должны быть соответствующая платформа, необходимое количество людей и более или менее разветвленная сеть отделений, чтобы были отделения в определенных местах, но ничего сложного в технологическом плане здесь нет».

«На мой взгляд, есть более очевидные кандидаты для того, чтобы создать банк гособоронзаказа. Промсвязьбанк до этого активно не работал с предприятиями ОПК, крупных секретных заемщиков у него не было. Сейчас основной вопрос для Промсвязьбанка – сколько капитала ему будет выделено, чтобы на его базе можно было создать банк, отвечающий нуждам акционеров», – говорит аналитик S&P Сергей Вороненко. Но у Промсвязьбанка действительно широкая сеть отделений и неплохое присутствие в регионах, заключает он.

В подготовке статьи участвовали Анна Еремина и Филипп Стеркин